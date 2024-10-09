Пальчики оближете: рецепт маринованных грибов на зиму
Хотите обрадовать себя и близких вкусными домашними заготовками? Маринованные грибы – это классика украинской кухни, которая станет прекрасной закуской в любое блюдо. Этот рецепт поможет вам легко и быстро заготовить ароматные грибочки на зиму. Об этом пишет Униан.
Что нам понадобится:
- Грибы (подберезовики, подосиновики, лисички и т.п.) – 1 кг
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Вода – 1 литр
- Соль – 1 столовая ложка
- Сахар – 1 чайная кровать
- Уксус 9% – 2,5 столовых ложки
- Перец горошком – 5-8 шт.
- Гвоздика – 2-3 шт.
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Листья смородины – 3-4 шт.
- Укроп – 2 зонтика
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Как приготовить:
- Грибы тщательно очистить, промыть и нарезать на кусочки .
- Варка грибов: Отварить грибы в подсоленной воде в течение 20 минут.
- Приготовление маринада: К отварным грибам добавить воду, соль, сахар, специи и варить еще 10 минут. Затем влить уксус и варить еще 10 минут.
- Разложение по банкам: Горячие грибы с маринадом разложить по стерилизованным банкам, добавить в каждую банку по несколько зубчиков чеснока.
- Закручивание и хранение: Закатать банки, перевернуть дном вверх и укутать до полного охлаждения. Хранить в холодном темном месте.
Советы:
- Для маринования лучше подходят молодые грибы.
- Чтобы грибы были хрустящими, не переварите их.
- Для разнообразия вкуса можно добавить в маринад другие специи по вкусу.
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