Пальчики оближете: рецепт маринованных грибов на зиму

Хотите обрадовать себя и близких вкусными домашними заготовками? Маринованные грибы – это классика украинской кухни, которая станет прекрасной закуской в любое блюдо. Этот рецепт поможет вам легко и быстро заготовить ароматные грибочки на зиму. Об этом пишет Униан.

Что нам понадобится:

Грибы (подберезовики, подосиновики, лисички и т.п.) – 1 кг

Чеснок – 3-4 зубчика

Вода – 1 литр

Соль – 1 столовая ложка

Сахар – 1 чайная кровать

Уксус 9% – 2,5 столовых ложки

Перец горошком – 5-8 шт.

Гвоздика – 2-3 шт.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Листья смородины – 3-4 шт.

Укроп – 2 зонтика

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Как приготовить:

Грибы тщательно очистить, промыть и нарезать на кусочки . Варка грибов: Отварить грибы в подсоленной воде в течение 20 минут. Приготовление маринада: К отварным грибам добавить воду, соль, сахар, специи и варить еще 10 минут. Затем влить уксус и варить еще 10 минут. Разложение по банкам: Горячие грибы с маринадом разложить по стерилизованным банкам, добавить в каждую банку по несколько зубчиков чеснока. Закручивание и хранение: Закатать банки, перевернуть дном вверх и укутать до полного охлаждения. Хранить в холодном темном месте.

Советы:

Для маринования лучше подходят молодые грибы.

Чтобы грибы были хрустящими, не переварите их.

Для разнообразия вкуса можно добавить в маринад другие специи по вкусу.

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