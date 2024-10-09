Пальчики оближете: рецепт маринованих грибів на зиму

Хочете порадувати себе та близьких смачними домашніми заготовками? Мариновані гриби – це класика української кухні, яка стане чудовою закускою до будь-якої страви. Цей рецепт допоможе вам легко і швидко заготовити ароматні грибочки на зиму. Про це пише Уніан.

Що нам знадобиться:

Гриби (підберезовики, підосичники, лисички тощо) – 1 кг

Часник – 3-4 зубчики

Вода – 1 літр

Сіль – 1 столова ложка

Цукор – 1 чайна ложка

Оцет 9% – 2,5 столові ложки

Перець горошком – 5-8 шт.

Гвоздика – 2-3 шт.

Лавровий лист – 2-3 шт.

Листя смородини – 3-4 шт.

Кріп – 2 парасольки

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Як приготувати:

Підготовка грибів: Гриби ретельно очистити, промити і нарізати на шматочки. Варка грибів: Відварити гриби в підсоленій воді протягом 20 хвилин. Приготування маринаду: До відварених грибів додати воду, сіль, цукор, спеції та варити ще 10 хвилин. Потім влити оцет і варити ще 10 хвилин. Розкладання по банках: Гарячі гриби з маринадом розкласти по стерилізованих банках, додати в кожну банку по кілька зубчиків часнику. Закручування та зберігання: Закатати банки, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

Поради:

Для маринування найкраще підходять молоді гриби.

Щоб гриби були хрусткими, не переваріть їх.

Для різноманітності смаку можна додати в маринад інші спеції за смаком.

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