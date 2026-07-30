Від чого вимерли динозаври: вчені назвали нову причину (фото)

Міжнародна група дослідників припускає, що динозаври могли загинути не лише через падіння астероїда Чиксулуб, а й через екстремальне тепло, яке охопило планету після удару. Науковці вважають, що перегріта пилова хмара фактично перетворила Землю на величезну "піч", у якій більшість наземних тварин не мала шансів вижити.

Про це пише The Telegraph із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. Близько 66 мільйонів років тому астероїд Чиксулуб, розмір якого був співставний із горою Еверест, врізався в Землю на величезній швидкості. Внаслідок зіткнення випарувалися породи, а в атмосферу потрапили сотні тисяч кубічних кілометрів уламків, пилу та розплавленої речовини.

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Частина цього матеріалу перетворилася на дрібні сферичні частинки, які згодом повернулися на поверхню планети. За словами дослідників, саме вони значно посилили нагрівання атмосфери. Фахівці з Університету Пердью (США) дійшли висновку, що щільна пилова завіса не дозволяла теплу розсіюватися в космосі, через що поверхня Землі стрімко перегрівалася. "Усе, що не змогло сховатися під землею або у воді, фактично було приречене — його або спекло, або спалило", — пояснила дослідниця атмосферних процесів доктор Олександрія Джонсон.

Професор Брендон Джонсон зазначає, що саме пилова хмара зробила катастрофу глобальною. За його словами, ударна хвиля та вогняна куля діяли лише поблизу місця падіння астероїда. Натомість гарячий пил поширився по всій планеті й утримував теплове випромінювання біля поверхні. "Без цієї пилової завіси наслідки були б руйнівними, але не перетворилися б на масове вимирання планетарного масштабу", — пояснив науковець.

За розрахунками авторів дослідження, рівень теплового випромінювання, який отримала поверхня Землі, приблизно у 17 разів перевищував смертельну для людини дозу. Такої температури було достатньо, щоб займалися трава, хвоя, лишайники та навіть деревина, що спричинило масштабні лісові пожежі.

На думку дослідників, після удару планета опинилася в умовах, схожих на гігантську духовку. Щільні хмари майже повністю закрили сонячне світло, тому поверхня залишалася темною, хоча температура залишалася смертельно високою. Саме тому, вважають учені, шанс вижити мали переважно тварини, які могли сховатися під землею або перебували у водоймах.

Крім того, пил залишався в атмосфері роками, а можливо, й десятиліттями, підтримуючи несприятливі умови та потенційно негативно впливаючи на здоров'я тих небагатьох видів, які пережили катастрофу. Більшість науковців пов'язує масове вимирання наприкінці крейдяного періоду саме з падінням астероїда Чиксулуб поблизу сучасного півострова Юкатан.

Вважається, що тоді зникло близько 75% усіх видів живих організмів, включно з більшістю динозаврів. Вижити змогли лише окремі представники, від яких згодом походять сучасні птахи. Раніше основною причиною вимирання називали глобальне похолодання після того, як пил надовго закрив Сонце. Через це загинули рослини, а слідом за ними — травоїдні й хижі динозаври.

Нове дослідження припускає, що для більшості живих істот смертельний удар настав значно швидше — ще до тривалих кліматичних змін, через надзвичайне перегрівання поверхні планети. Тим часом палеонтологи продовжують відкривати нові види доісторичних тварин. Нещодавно в Таїланді за єдиним знайденим хребцем вдалося ідентифікувати новий вид довгошиїх динозаврів — Uragasaurus kalasinensis.

Знахідка свідчить, що представники родини Mamenchisauridae, яких раніше вважали переважно мешканцями території сучасного Китаю, могли бути значно ширше поширені в Азії, ніж припускали вчені.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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