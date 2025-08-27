Острів-примара: що приховує точка на Землі з координатами 0°0′

Чи замислювалися ви коли-небудь, що знаходиться в точці з координатами 0° широти та 0° довготи? Ця незвична географічна локація розташована в Гвінейській затоці біля західного узбережжя Африки й відома під назвою "Нуль-острів".

Про це повідомляє IFLScience. До XIX століття кожна країна користувалася власною системою координат: у Франції відлік вели від Парижа, у Китаї – від Пекіна. Це призводило до серйозних труднощів у навігації.

Лише у 1884 році під час Міжнародної конференції з меридіанів у Вашингтоні було ухвалено рішення визнати Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні точкою відліку – нульовим меридіаном. Екватор як лінію 0° широти визначили значно простіше, і саме їхнє перетинання утворило легендарну координату 0,0.

Чому "Нуль-острів" існує лише на мапах

Насправді в цій частині Атлантичного океану жодного острова немає. Його поява пов’язана з роботою цифрових карт: коли система геокодування давала збій, координати автоматично скидалися на точку 0,0. З часом картографи жартома почали позначати там вигадану ділянку суші розміром усього 1 м².

Втім, у цьому місці таки розташований реальний об’єкт – океанографічний буй Станція 13010 "Душа", який є частиною міжнародної програми PIRATA. Він фіксує температуру води, рівень вологості та швидкість вітру, забезпечуючи дані для прогнозування погоди й розробки кліматичних моделей.

