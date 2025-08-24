Науковці помітили ознаки позаземного життя у Сонячній системі

Учений NASA припустив, що в межах Сонячної системи може існувати позаземне життя — і ймовірним його осередком є карликова планета Церера. Доктор Девід Грінспун розповів, що на Церері, найменшій серед відомих карликових планет, можуть зберігатися запаси рідкої води, а отже — і умови для життя.

"Ми нещодавно відправили туди космічний апарат і отримали низку дивовижних результатів", — зазначив він. Про це пише Mirror.

Дослідники зафіксували на поверхні Церери яскравий білий спалах, що вказує на сольові відкладення. За словами Грінспуна, це свідчить, що колись там була вода, а можливо, вона збереглася й досі.

"Найцікавішим виявився кратер, де ми виявили сольові відкладення. Це чіткий знак того, що планета мала воду. Є підстави думати, що всередині Церери може існувати рідка вода й сьогодні", — пояснив учений.

На його думку, такі відкриття особливо важливі для астробіології, адже свідчать, що карликові планети могли бути колись придатними для життя і потенційно залишаються такими зараз.

"Хто знає, можливо, на деяких із цих світів досі існують океани, здатні підтримувати життя", — додав Грінспун.

Він нагадав, що вода є ключовою умовою для розвитку живих організмів і не виключив, що на Церері можуть мешкати невідомі науці форми життя.

