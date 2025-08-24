Ученые заметили признаки внеземной жизни в Солнечной системе

Ученый NASA предположил, что в пределах Солнечной системы может существовать внеземная жизнь — и вероятным ее центром является карликовая планета Церера. Доктор Дэвид Гринспун рассказал, что на Церере, самой маленькой среди известных карликовых планет, могут храниться запасы жидкой воды, а значит, и условия для жизни.

"Мы недавно отправили туда космический аппарат и получили ряд удивительных результатов", - отметил он. Об этом пишет Mirror.

Исследователи зафиксировали на поверхности Цереры яркую белую вспышку, что указывает на солевые отложения. По словам Гринспуна, это свидетельствует, что когда-то там была вода, а возможно, она сохранилась до сих пор.

"Самым интересным оказался кратер, где мы обнаружили солевые отложения. Это четкий знак того, что у планеты была вода. Есть основания полагать, что внутри Цереры может существовать жидкая вода и сегодня", – объяснил ученый.

По его мнению, такие открытия особенно важны для астробиологии, ведь свидетельствуют, что карликовые планеты могли быть когда-то пригодны для жизни и потенциально остаются таковыми сейчас.

"Кто знает, возможно, в некоторых из этих миров до сих пор существуют океаны, способные поддерживать жизнь", — добавил Гринспун.

Он напомнил, что вода является ключевым условием развития живых организмов и не исключил, что на Церере могут обитать неизвестные науке формы жизни.

