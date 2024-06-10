Помилки в посадці: найбільш непридатні сусіди для фруктових дерев

UAportal розповідає, що для того, аби зберегти здоровʼя вашого саду та отримати максимальний урожай, важливо пам'ятати, які рослини несумісні між собою.

Важливо пам'ятати, що деякі рослини не плодоносять, якщо їх вирощувати в безпосередній близькості від дерев, які перешкоджають їхньому росту. Не варто вирощувати культури на одній ділянці, якщо вони приваблюють спільних шкідників або комах, оскільки це перешкоджає їхньому росту і розвитку.

Крім того, багато рослин виділяють у ґрунт хімічні речовини, які можуть або стимулювати, або затримувати ріст дерев. Отже, якщо ви плануєте висаджувати нову рослинність у майбутньому весняному сезоні, бажано дослідити, які дерева або ягідні кущі не сприяють зростанню один одного.

Ось що не варто висаджувати поруч з конкретними плодовими деревами:

Не висаджуйте ялиці та інші хвойні дерева в безпосередній близькості, оскільки вони значно окислюють ґрунт, пригнічуючи розвиток яблуні. Не варто висаджувати персик біля яблуні, оскільки він може перешкоджати росту.

Уникайте висаджувати дерева біля картопляних грядок, оскільки вони конкурують за поживні речовини, необхідні для їхнього росту. Поганими сусідами яблуні також є вишня, калина, горобина, ялівець та бузок.

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Груші не слід висаджувати поруч з барбарисом, оскільки вони мають спільні хвороби та шкідників. Уникайте посадки буків поруч з даними деревами через їхню розгалужену та інвазивну кореневу систему, яка може перешкоджати плодоношенню фруктів.

Яблуні, груші, черешні та вишні не є рекомендованими сусідами для персиків. Оскільки ці дерева створюють значну тінь. Сливи не слід вирощувати поруч з грушами, яблунями, чорною смородиною та ялинами.

Уникайте висаджувати вишні поруч з абрикосами, оскільки вони з часом виділяють у ґрунт токсичні речовини, які можуть завдати шкоди деревам. Вишні також не дуже добре почуваються поруч зі смородиною, оскільки вона виснажує вологу з ґрунту.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про поширені помилки садівників, через які не квітнуть троянди.

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