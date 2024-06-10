Ошибки в посадке: самые непригодные соседи для фруктовых деревьев

UAportal рассказывает, что, для того чтобы сохранить здоровье вашего сада и получить максимальный урожай, важно помнить, какие растения несовместимы между собой.

Важно помнить, что некоторые растения не плодоносят, если их выращивать в непосредственной близости от деревьев, препятствующих их росту. Не стоит выращивать культуры на одном участке, если они привлекают общих вредителей или насекомых, поскольку это препятствует их росту и развитию.

Кроме того, многие растения выделяют в почву химические вещества, которые могут либо стимулировать, либо задерживать рост деревьев. Итак, если вы планируете высаживать новую растительность в предстоящем весеннем сезоне, желательно исследовать, какие деревья или ягодные кусты не способствуют росту друг друга.

Вот что не стоит высаживать рядом с конкретными плодовыми деревьями:

Не высаживайте пихты и другие хвойные деревья в непосредственной близости, поскольку они значительно окисляют почву, подавляя развитие яблони. Не стоит высаживать персик у яблони, поскольку он может препятствовать росту.

Избегайте высаживать деревья у картофельных грядок, поскольку они конкурируют за питательные вещества, необходимые для их роста. Плохими соседями яблони также вишня, калина, рябина, можжевельник и сирень.

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Груши не следует высаживать рядом с барбарисом, поскольку они имеют общие болезни и вредителей. Избегайте посадки буков рядом с данными деревьями из-за их разветвленной и инвазивной корневой системы, которая может препятствовать плодоношению фруктов.

Яблони, груши, черешни и вишни не являются рекомендованными соседями для персиков. Поскольку эти деревья создают значительную тень. Сливы не следует выращивать рядом с грушами, яблонями, черной смородиной и елями.

Избегайте высаживать вишни рядом с абрикосами, поскольку они со временем выделяют в почву токсичные вещества, которые могут причинить вред деревьям. Вишни также не очень хорошо чувствуют себя рядом со смородиной, поскольку она истощает влагу из почвы.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о распространенных ошибках садоводов, из-за которых не цветут розы.

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