Домашние булочки Бао: лучший рецепт

Азиатская кухня известна своими насыщенными вкусами и необычными блюдами, способными удивить даже самых опытных гурманов. Одним из таких блюд есть булочки Бао.

Давайте приготовим эту вкусность вместе!

Ингредиенты для теста:

• Молоко теплое – 100 мл;

• Вода теплая – 100 мл;

• Сахар – 1 ч.л;

• Соль - ½ ч.л;

• Дрожжи – 1 ст.л;

• Мука – 400-450 г;

• Масло.

Для начинки:

• Говядина - 300 г;

• Лук синий - ½ шт;

• Перец сладкий – 100 г;

• Соевый соус – 3 ст.л;

• Томатная паста — 1 ст.л;

• Кунжут – 10 г;

• Петрушка.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для теста, кроме растительного масла и замесить тесто.

2. В глубокую миску на дно влить немного растительного масла, положить тесто, и сверху тоже смазать растительным маслом.

3. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник, чтобы подошло.

4. Раскатать тесто, вырезать круги, как на видео. Смазать растительным маслом, свернуть вдвое и внутрь положить небольшой кусок пергамента.

5. Готовить на пергаменте в пароварке в течение 15-20 мин до готовности.

6. Говядину нарезать небольшими кусочками и обжарить.

7. Добавить лук, перец и жарить еще несколько минут.

8. Добавить соевый соус, томат, кунжут и довести до готовности.

9. Начинить булочки, украсить и подавать горячими.

Храните, чтобы в любой момент готовить корейские вкусности у себя дома.