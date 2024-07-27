С такими лучше не водиться: психологи назвали 9 признаков 'токсичных людей'

В современном обществе взаимодействие с людьми является неотъемлемой частью нашей жизни. Однако иногда мы сталкиваемся с токсичными людьми, которые могут отрицательно влиять на наше психическое здоровье.

Психологи из Hack Spirit выделяют 9 основных признаков, которые помогут распознать людей, чтобы защитить свое психическое здоровье и установить здоровые границы в отношениях.

Вас также заинтересует: Названы 5 вещей в отношениях, которые значительно важнее любви

Во-первых, токсичные люди никогда не признают своих ошибок. Они всегда найдут способ перевести вину на других, чтобы сохранить иллюзию своего совершенства. Это может быть утомительно для окружающих, которые часто чувствуют себя виноватыми без причины.

Второй признак – они высасывают вашу энергию. Общаясь с ними, вы испытываете эмоциональное истощение, поскольку они постоянно акцентируют внимание на своих проблемах, игнорируя ваши чувства.

Третий признак – пассивно-агрессивное поведение. Вместо открытого выражения своих чувств они используют косвенные способы, такие как сарказм или молчаливое отношение, что еще больше усложняет общение.

Четвертый признак - отсутствие эмпатии. Токсические люди не способны понимать чувства других, что делает их общение поверхностным и бездушным. Они часто пренебрегают чувствами окружающих, что может привести к эмоциональному истощению.

Пятый признак - постоянная роль жертвы. Они всегда найдут кого обвинить в своих неудачах, избегая ответственности за свои действия. Это позволяет им сохранять свою роль несчастного героя.

Шестой признак - унижение окружающих. Они часто используют сарказм или жестокие шутки, чтобы взрывать вашу самооценку, что может иметь долговременные негативные последствия для вашего психического здоровья.

Седьмой признак – подрыв ваших достижений. Они не способны радоваться вашим успехам и всегда найдут способ обесценить ваши достижения, чтобы сохранить свою уверенность.

Восьмой признак – чрезмерный контроль. Токсические люди часто пытаются контролировать ваши мысли, чувства и действия, используя эмоциональные манипуляции или даже угрозы.

И, наконец, девятый признак – отказ меняться. Несмотря на многочисленные разговоры и конфронтации, они не признают своих недостатков и не пытаются улучшить свое поведение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если отношения зашли в тупик.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!