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Орхідея не хоче квітнути: пробудіть її кавою

Билім Олена

Орхідея не хоче квітнути: пробудіть її кавою
Як і чим поливати орхідею щоб цвіла. Джерело: Skitterphoto/pexels.com

Орхідеї — чудові багаторічні квіти з вічнозеленим листям, які можуть прикрасити будь-який дім. Однак для їхнього яскравого цвітіння потрібен правильний догляд.

Один із секретів успішного вирощування орхідей — це використання натурального добрива з кавової гущі. Кавова гуща містить важливі поживні речовини, такі як азот, фосфор, калій і магній.

Азот сприяє росту клітин, фосфор покращує фотосинтез, а калій забезпечує загальний здоровий ріст рослини. Такі компоненти роблять кавову гущу чудовим добривом для орхідей, що допомагає їм знову зацвісти і стати більш стійкими до хвороб, стверджують фахівці.

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Як приготувати рідке добриво з кавової гущі?

Зберіть кавову гущу після приготування кави. Змішайте її з двома літрами води в місткості. Залиште суміш на 24-48 годин у прохолодному місці. Процідіть розчин і використовуйте його для поливу орхідей.

Як і коли удобрювати орхідеї?

Навесні, коли з’являються бруньки, удобрюйте орхідеї кожні 21 день. Влітку орхідеї потребують добрива щотижня. Взимку припиніть внесення добрив, оскільки рослини перебувають у стані спокою.

Окрім рідкого добрива, можна покращити ґрунт для орхідей, змішавши ¼ кавової гущі з ¾ садової землі. Це допоможе забезпечити рослину поживними речовинами для тривалого росту.

Помилки, яких слід уникати

  • Не використовуйте кавову гущу для рослин, уражених попелицею або борошнистим червцем, оскільки це може погіршити ситуацію.
  • Не удобрюйте молоді орхідеї кавовою гущею, оскільки це може сповільнити їхній ріст.
  • Обов’язково висушуйте кавову гущу перед додаванням у субстрат, щоб уникнути розвитку цвілі.

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