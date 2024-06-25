Орхідея не хоче квітнути: пробудіть її кавою
Орхідеї — чудові багаторічні квіти з вічнозеленим листям, які можуть прикрасити будь-який дім. Однак для їхнього яскравого цвітіння потрібен правильний догляд.
Один із секретів успішного вирощування орхідей — це використання натурального добрива з кавової гущі. Кавова гуща містить важливі поживні речовини, такі як азот, фосфор, калій і магній.
Азот сприяє росту клітин, фосфор покращує фотосинтез, а калій забезпечує загальний здоровий ріст рослини. Такі компоненти роблять кавову гущу чудовим добривом для орхідей, що допомагає їм знову зацвісти і стати більш стійкими до хвороб, стверджують фахівці.
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Як приготувати рідке добриво з кавової гущі?
Зберіть кавову гущу після приготування кави. Змішайте її з двома літрами води в місткості. Залиште суміш на 24-48 годин у прохолодному місці. Процідіть розчин і використовуйте його для поливу орхідей.
Як і коли удобрювати орхідеї?
Навесні, коли з’являються бруньки, удобрюйте орхідеї кожні 21 день. Влітку орхідеї потребують добрива щотижня. Взимку припиніть внесення добрив, оскільки рослини перебувають у стані спокою.
Окрім рідкого добрива, можна покращити ґрунт для орхідей, змішавши ¼ кавової гущі з ¾ садової землі. Це допоможе забезпечити рослину поживними речовинами для тривалого росту.
Помилки, яких слід уникати
- Не використовуйте кавову гущу для рослин, уражених попелицею або борошнистим червцем, оскільки це може погіршити ситуацію.
- Не удобрюйте молоді орхідеї кавовою гущею, оскільки це може сповільнити їхній ріст.
- Обов’язково висушуйте кавову гущу перед додаванням у субстрат, щоб уникнути розвитку цвілі.
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