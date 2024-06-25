Орхидея не хочет цвести: пробудите ее кофе
Орхидеи – прекрасные многолетние цветы с вечнозелеными листьями, которые могут украсить любой дом. Однако для их яркого цветения требуется правильный уход.
Один из секретов успешного выращивания орхидей – это использование натурального удобрения из кофейной гущи. Кофейная гуща содержит важные питательные вещества, такие как азот, фосфор, калий и магний.
Азот способствует росту клеток, фосфор улучшает фотосинтез, а калий обеспечивает общий здоровый рост растения. Такие компоненты делают кофейную гущу отличным удобрением для орхидей, что помогает им снова зацвести и стать более устойчивыми к болезням, утверждают специалисты.
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Как приготовить удобрение из кофейной гущи?
Соберите кофейную гущу после приготовления кофе. Смешайте ее с двумя литрами воды в емкости. Оставьте смесь на 24-48 часов в холодном месте. Процедите раствор и используйте его для полива орхидей.
Как и когда удобрять орхидеи?
Весной, когда появляются почки, удобряйте орхидеи каждые 21 день. Летом орхидеи нуждаются в удобрениях еженедельно. Зимой прекратите внесение удобрений, поскольку растения находятся в покое.
Кроме жидкого удобрения, можно улучшить почву для орхидей, смешав ¼ кофейной гущи с ¾ садовой земли. Это поможет обеспечить растение питательными веществами для продолжительного роста.
Ошибки, которых следует избегать
- Не используйте кофейную гущу для растений, пораженных тлей или мучнистым червецом, поскольку это может усугубить ситуацию.
- Не удобряйте молодые орхидеи кофейной гущей, поскольку это может замедлить их рост.
- Обязательно высушивайте кофейную гущу перед добавлением в субстрат во избежание развития плесени.
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