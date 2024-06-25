Орхідея не хоче квітнути: пробудіть її кавою

Орхідеї — чудові багаторічні квіти з вічнозеленим листям, які можуть прикрасити будь-який дім. Однак для їхнього яскравого цвітіння потрібен правильний догляд.

Один із секретів успішного вирощування орхідей — це використання натурального добрива з кавової гущі. Кавова гуща містить важливі поживні речовини, такі як азот, фосфор, калій і магній.

Азот сприяє росту клітин, фосфор покращує фотосинтез, а калій забезпечує загальний здоровий ріст рослини. Такі компоненти роблять кавову гущу чудовим добривом для орхідей, що допомагає їм знову зацвісти і стати більш стійкими до хвороб, стверджують фахівці.

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Як приготувати рідке добриво з кавової гущі?

Зберіть кавову гущу після приготування кави. Змішайте її з двома літрами води в місткості. Залиште суміш на 24-48 годин у прохолодному місці. Процідіть розчин і використовуйте його для поливу орхідей.

Як і коли удобрювати орхідеї?

Навесні, коли з’являються бруньки, удобрюйте орхідеї кожні 21 день. Влітку орхідеї потребують добрива щотижня. Взимку припиніть внесення добрив, оскільки рослини перебувають у стані спокою.

Окрім рідкого добрива, можна покращити ґрунт для орхідей, змішавши ¼ кавової гущі з ¾ садової землі. Це допоможе забезпечити рослину поживними речовинами для тривалого росту.

Помилки, яких слід уникати

Не використовуйте кавову гущу для рослин, уражених попелицею або борошнистим червцем, оскільки це може погіршити ситуацію.

Не удобрюйте молоді орхідеї кавовою гущею, оскільки це може сповільнити їхній ріст.

Обов’язково висушуйте кавову гущу перед додаванням у субстрат, щоб уникнути розвитку цвілі.

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