Орхідеї цвістимуть цілий рік, якщо їх влітку підгодовувати цим добривом

Орхідеї переважно дають квіти у прохолодну погоду. Втім, експерти радять один засіб, який дозволить отримувати цвітіння упродовж всього року.

Для цього потрібно підгодовувати квіти добривом з морських водоростей влітку. Орхідеї активно ростуть влітку, і добриво з морських водоростей може надати їм необхідні поживні речовини, повідомляє Express.co.uk.

Слабкий рідкий розчин морських водоростей замість звичайного поливу кожні пару тижнів протягом літа є гарною ідеєю. Вищі температури та більше світла влітку можуть викликати стрес у орхідей, тому важливо мати правильний корм, але під час спекотних температур орхідеї також потрібно правильно поливати.

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Вони повинні бути вологими, але не мокрими. Краще рясно поливати орхідеї, коли їх ґрунт злегка підсох, ніж поливати за регулярним графіком. Однак у спекотну погоду обов'язково збризніть вазони водою.

Найкраще розміщувати орхідеї поруч, але не безпосередньо біля вікна, що виходить на схід чи захід. Так інтенсивне полуденне сонце не завдасть рослині шкоди.

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