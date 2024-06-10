Орхидеи будут цвести целый год, если их летом подкармливать этим удобрением

Орхидеи в основном дают цветы в холодную погоду. Впрочем, эксперты советуют одно средство, которое позволит получать цветение в течение всего года.

Для этого нужно подкармливать цветы удобрением из морских водорослей летом. Орхидеи активно растут летом и удобрение из морских водорослей может предоставить им необходимые питательные вещества, сообщает Express.co.uk.

Слабый жидкий раствор морских водорослей вместо обычного полива каждые пару недель в течение лета является хорошей идеей. Более высокие температуры и более света летом могут вызвать стресс у орхидей, поэтому важно иметь правильный корм, но при жарких температурах орхидеи также нужно правильно поливать.

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Они должны быть влажными, но не влажными. Лучше обильно поливать орхидеи, когда их почва слегка подсохла, чем поливать по регулярному графику. Однако в жаркую погоду обязательно сбрызните вазоны водой.

Лучше всего размещать орхидеи рядом, но не непосредственно у окна, выходящего на восток или запад. Так интенсивное полуденное солнце не нанесет растению вреда.

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