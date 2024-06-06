Орхідеї дадуть приголомшливі квіти, якщо підгодувати їх цим добривом

Всі власники орхідей хочуть, щоб кімнатна рослина цвіла пишними квітами. Для цього експерти радять звернути увагу на добрива, як один з аспектів догляду.

Хоча існує багато легкодоступних добрив для рослин орхідей, приготування власного домашнього природного корму для орхідей знижує ризик токсичного впливу шкідливих синтетичних хімікатів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Продавець орхідей рекомендує використовувати для рослини сушені курячі кістки. Цей неочікуваний продукт стане неймовірним джерелом кальцію та магнію для орхідей.

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Для цього методу почніть з висушування курячих кісток. Покладіть їх на рівну відстань паперовий рушник, а потім виставте його на сонце на один або два дні. Подрібніть кістки у ступці, поки не досягнете консистенції дрібного піску.

Потім додайте листя зеленого чаю для азоту, молоко, яке приносить природний азот, калій і фосфор, і чайну ложку патоки. Ретельно перемішайте, поки суміш не стане коричневою

На завершення влийте рисову воду, яка містить незначні кількості ніацину, рибофлавіну та тіаміну, які потрібні орхідеям. Це натуральне добриво для орхідей можна використовувати один-два рази на місяць протягом вегетаційного періоду.

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