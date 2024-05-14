Орхідеї розквітнуть, як божевільні, якщо підгодувати їх цим продуктом: мова не про бананову шкірку

Орхідеї є одними з найпопулярніших домашніх рослин. Однак забезпечити їхнє цвітіння може бути досить складним завданням.

Підживлення орхідей може кардинально змінити ситуацію. Чимало людей використовують відстояну з банановою шкіркою воду для підживлення, однак фахівці радять спробувати інший метод, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, часникова вода діє краще, ніж бананова. Часник удобрює ґрунт, оскільки він багатий фосфором, поживною речовиною, яка допомагає рослинам рясно рости, і калієм, який підтримуватиме листя та квіти рослини в найкращій формі.

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Щоб приготувати часниковий водний розчин, просто очистіть кілька зубчиків часнику, а потім подрібніть і додайте у ємність, наповнену водою. Перед використанням дайте суміші постояти принаймні день або два-три дні для ще кращого результату в прохолодному темному місці.

Не використовуйте її щодня. Найкраще обмежити обприскування одним або двома разами на тиждень. Занадто багато часнику може призвести до перешкоджання росту рослин.

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