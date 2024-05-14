Орхидеи расцветут, как сумасшедшие, если подкормить их этим продуктом: речь не о банановой кожуре
Орхидеи являются одними из самых популярных домашних растений. Однако обеспечить их цветение может быть достаточно сложной задачей.
Подкормка орхидей может кардинально изменить ситуацию. Многие используют отстоянную с банановой кожурой воду для подпитки, однако специалисты советуют попробовать другой метод, сообщает Express.co.uk.
В частности, чесночная вода действует лучше, чем банановая. Чеснок удобряет почву, поскольку богат фосфором, питательным веществом, которое помогает растениям обильно расти, и калием, который будет поддерживать листья и цветы растения в лучшей форме.
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Чтобы приготовить чесночный водный раствор, просто очистите несколько зубчиков чеснока, затем измельчите и добавьте в емкость, наполненную водой. Перед использованием дайте смеси постоять, по крайней мере, день или два-три дня для еще лучшего результата в прохладном темном месте.
Не используйте его каждый день. Лучше всего ограничить опрыскивание одним или двумя разами в неделю. Слишком много чеснока может привести к препятствию росту растений.
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