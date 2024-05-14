rus
Українська
Лайфхаки

Орхидеи расцветут, как сумасшедшие, если подкормить их этим продуктом: речь не о банановой кожуре

Анастасия Крыщук

Орхидеи расцветут, как сумасшедшие, если подкормить их этим продуктом: речь не о банановой кожуре
Орхидеи расцветут, как сумасшедшие

Орхидеи являются одними из самых популярных домашних растений. Однако обеспечить их цветение может быть достаточно сложной задачей.

Подкормка орхидей может кардинально изменить ситуацию. Многие используют отстоянную с банановой кожурой воду для подпитки, однако специалисты советуют попробовать другой метод, сообщает Express.co.uk.

В частности, чесночная вода действует лучше, чем банановая. Чеснок удобряет почву, поскольку богат фосфором, питательным веществом, которое помогает растениям обильно расти, и калием, который будет поддерживать листья и цветы растения в лучшей форме.

Читайте также: Украсят клумбу и не требуют ухода: какие цветы посадить в саду

Чтобы приготовить чесночный водный раствор, просто очистите несколько зубчиков чеснока, затем измельчите и добавьте в емкость, наполненную водой. Перед использованием дайте смеси постоять, по крайней мере, день или два-три дня для еще лучшего результата в прохладном темном месте.

Не используйте его каждый день. Лучше всего ограничить опрыскивание одним или двумя разами в неделю. Слишком много чеснока может привести к препятствию росту растений.

Напомним, мы уже писали, как сделать вертикальные клумбы у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ЛайфхакиКомнатные растения