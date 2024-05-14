Орхидеи расцветут, как сумасшедшие, если подкормить их этим продуктом: речь не о банановой кожуре

Орхидеи являются одними из самых популярных домашних растений. Однако обеспечить их цветение может быть достаточно сложной задачей.

Подкормка орхидей может кардинально изменить ситуацию. Многие используют отстоянную с банановой кожурой воду для подпитки, однако специалисты советуют попробовать другой метод, сообщает Express.co.uk.

В частности, чесночная вода действует лучше, чем банановая. Чеснок удобряет почву, поскольку богат фосфором, питательным веществом, которое помогает растениям обильно расти, и калием, который будет поддерживать листья и цветы растения в лучшей форме.

Читайте также: Украсят клумбу и не требуют ухода: какие цветы посадить в саду

Чтобы приготовить чесночный водный раствор, просто очистите несколько зубчиков чеснока, затем измельчите и добавьте в емкость, наполненную водой. Перед использованием дайте смеси постоять, по крайней мере, день или два-три дня для еще лучшего результата в прохладном темном месте.

Не используйте его каждый день. Лучше всего ограничить опрыскивание одним или двумя разами в неделю. Слишком много чеснока может привести к препятствию росту растений.

Напомним, мы уже писали, как сделать вертикальные клумбы у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!