Вони зроблять вам візуально старшою: яких помилок у макіяжі слід уникати

Вікові зміни – це природний процес, який неможливо зупинити. Проте, за допомогою правильної косметики та техніки нанесення макіяжу можна підкреслити красу та приховати деякі недоліки, візуально омолодивши обличчя. Про це пише Oboz.

Помилки, яких слід уникати:

Занадто багато консилера: Надмірне використання консилера, особливо в зоні очей, може підкреслити зморшки та зробити шкіру сухою. Наносьте консилер лише в тих зонах, де він дійсно необхідний, і використовуйте легкі текстури.

Надмірне використання консилера, особливо в зоні очей, може підкреслити зморшки та зробити шкіру сухою. Наносьте консилер лише в тих зонах, де він дійсно необхідний, і використовуйте легкі текстури. Техніка запікання: Запікання макіяжу пудрою може візуально додати віку, підкресливши зморшки. Для зрілої шкіри краще використовувати фіксуючий спрей.

Запікання макіяжу пудрою може візуально додати віку, підкресливши зморшки. Для зрілої шкіри краще використовувати фіксуючий спрей. Неправильне контурування: Нанесення чітких контурних ліній може підкреслити вікові зміни. Замість скульптора використовуйте бронзатор, наносячи його на верхню частину щік, кути чола та надбрівні дуги.

Нанесення чітких контурних ліній може підкреслити вікові зміни. Замість скульптора використовуйте бронзатор, наносячи його на верхню частину щік, кути чола та надбрівні дуги. Надто інтенсивний макіяж очей та брів: З віком виразність очей та брів тьмяніє, тому їх слід підкреслювати з обережністю. Чорну підводку замініть на графітову або коричневу, а туш наносьте від самих коренів вій. Для брів використовуйте олівець та прозорий гель.

З віком виразність очей та брів тьмяніє, тому їх слід підкреслювати з обережністю. Чорну підводку замініть на графітову або коричневу, а туш наносьте від самих коренів вій. Для брів використовуйте олівець та прозорий гель. Холодні або перламутрові помади: Холодні та перламутрові відтінки помад можуть візуально старити. Віддавайте перевагу теплим нюдовим помадам з матовим фінішем.

Поради для вдалого макіяжу:

Використовуйте зволожуючі та поживні косметичні засоби: Це допоможе зберегти шкіру зволоженою та еластичною.

Це допоможе зберегти шкіру зволоженою та еластичною. Підбирайте тональний крем з легким або середнім покриттям: Щільний тональний крем може підкреслити зморшки.

Щільний тональний крем може підкреслити зморшки. Наносьте рум'яна на яблучка щік: Це допоможе візуально підтягнути обличчя.

Це допоможе візуально підтягнути обличчя. Підкреслюйте вії тушшю: Це додасть очам виразності.

Це додасть очам виразності. Використовуйте олівець для брів: Це допоможе скоригувати їх форму та зробити їх густішими.

Це допоможе скоригувати їх форму та зробити їх густішими. Наносьте помаду з матовим фінішем: Це допоможе зробити губи більш чіткими та візуально збільшити їх.

Це допоможе зробити губи більш чіткими та візуально збільшити їх. Не забувайте про догляд за шкірою: Регулярно очищайте, тонізуйте та зволожуйте шкіру, а також використовуйте SPF-захист.

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