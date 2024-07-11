Они сделают вам визуально старше: каких ошибок в макияже следует избегать

Возрастные изменения – это естественный процесс, который невозможно остановить. Однако, с помощью правильной косметики и техники нанесения макияжа, можно подчеркнуть красоту и скрыть некоторые недостатки, визуально омолодив лицо. Об этом пишет Oboz.

Ошибки, которых следует избегать:

Слишком много консилера: Чрезмерное использование консилера, особенно в зоне глаз, может подчеркнуть морщины и сделать кожу сухой. Наносите консилер только в тех зонах, где он действительно необходим, и используйте легкие текстуры.

Чрезмерное использование консилера, особенно в зоне глаз, может подчеркнуть морщины и сделать кожу сухой. Наносите консилер только в тех зонах, где он действительно необходим, и используйте легкие текстуры. Техника запекания: Запекание макияжа пудрой может визуально добавить возраст, подчеркнув морщинки. Для зрелой кожи лучше использовать фиксирующий спрей.

Неправильная контурировка: Нанесение четких контурных линий может подчеркнуть возрастные изменения. Вместо скульптора используйте бронзатор, нанося его на верхнюю часть щек, углы лба и надбровные дуги.

Нанесение четких контурных линий может подчеркнуть возрастные изменения. Вместо скульптора используйте бронзатор, нанося его на верхнюю часть щек, углы лба и надбровные дуги. Слишком интенсивный макияж глаз и бровей: С возрастом выраженность глаз и бровей меркнет, поэтому их следует подчеркивать с осторожностью. Черную подводку замените графитовой или коричневой, а тушь наносите от самых корней ресниц. Для бровей используйте карандаш и прозрачный гель.

С возрастом выраженность глаз и бровей меркнет, поэтому их следует подчеркивать с осторожностью. Черную подводку замените графитовой или коричневой, а тушь наносите от самых корней ресниц. Для бровей используйте карандаш и прозрачный гель. Холодные или перламутровые помады: Холодные и перламутровые оттенки помад могут визуально устаревать. Отдавайте предпочтение теплым чудесным помадам с матовым финишем.

Советы для удачного макияжа:

Используйте увлажняющие и питательные средства: Это поможет сохранить кожу увлажненной и эластичной.

Это поможет сохранить кожу увлажненной и эластичной. Подбирайте тональный крем с легким или средним покрытием: Плотный тональный крем может подчеркнуть морщинки.

Наносите румяна на яблоки щек: Это поможет зрительно подтянуть лицо.

Это поможет зрительно подтянуть лицо. Подчеркивайте ресницы тушью: Это придаст глазам выразительность.

Это придаст глазам выразительность. Используйте карандаш для бровей: Это поможет скорректировать форму и сделать их более густыми.

Это поможет скорректировать форму и сделать их более густыми. Наносите помаду с матовым финишем: Это поможет сделать губы более четкими и зрительно увеличить их.

Это поможет сделать губы более четкими и зрительно увеличить их. Не забывайте об уходе за кожей: Регулярно очищайте, тонизируйте и увлажняйте кожу, а также используйте защиту SPF.

Ранее UaPortal поделился, как подобрать стрижку под свой тип лица.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!