Одна з найстаріших тварин на планеті: вчені виявили в Антарктиді істоту, яка ховалася там 15 тисяч років (фото, відео)

Земля сформувалася понад 4,5 мільярда років тому і з того часу стала осередком життя для безлічі організмів. Деякі з них пристосувалися до існування навіть у найекстремальніших умовах.

Як повідомляє IFLScience, під час нового дослідження вчені несподівано виявили в затоці Мак-Мердо в Антарктиді організм, який, на їхню думку, може бути найдавнішою істотою на планеті. У районі затоки Мак-Мердо живе вид губок, відомий як гігантська вулканічна губка (Anoxycalyx joubini). Визначити вік окремих організмів непросто, проте дослідники припускають, що їм вдалося знайти одну з найдавніших тварин на Землі.

Хоча губки не відзначаються рухливістю, вони є доволі цікавими організмами. Ці нерухомі безхребетні, подібно до коралів, відіграють важливу роль в екосистемах, де існують, слугуючи прихистком для менших істот. До того ж їхня витривалість значно перевищує очікування.

Гігантська вулканічна губка Anoxycalyx joubini. Джерело: Paul K. Dayton et al., PLOS ONE, 2013 Гігантська вулканічна губка Anoxycalyx joubini. Джерело: Paul K. Dayton et al., PLOS ONE, 2013

Читайте також: Найсамотніше створіння на планеті: вчені розкрили загадку 52-герцевого кита

Фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) зазначають, що скелетна структура губок чудово пристосовується до їхнього природного середовища. Завдяки цьому вони можуть закріплюватися як на твердих і кам’янистих поверхнях, так і на м’яких відкладеннях, таких як пісок чи мул. Дослідження також виявили, що деякі види здатні прикріплюватися навіть до плаваючого сміття. Однак у відкритій воді ці істоти трапляються вкрай рідко.

Вода проходить через пористу зовнішню частину губки, забезпечуючи її рух, постачаючи кисень і поживні речовини, а також сприяючи виведенню відходів. Вчені з'ясували, що крихітні волосоподібні структури, відомі як джгутики, розташовані всередині губки, створюють потоки, які допомагають фільтрувати бактерії та утримувати їжу. Завдяки міцному скелету губки здатні витримувати великі об'єми води, що проходять через них щодня.

Науковці вважають, що губки можуть бути одними з перших тварин на Землі, а отже, й найдавнішими мешканцями планети. Гігантські вулканічні губки здатні досягати 1,5 метра в діаметрі та виростати до 1,95 метра у висоту. Зазвичай вони живуть на глибинах від 15 до 144 метрів.

У ході нового дослідження вчені намагалися визначити вік гігантських вулканічних губок, орієнтуючись на їхні розміри. Протягом 22 років вони спостерігали за цими організмами й дійшли висновку, що їхнє зростання відбувається вкрай повільно.

Читайте також: Дивовижний випадок у біології: миша, народжена від двох самців, здивувала дослідників науковими результатами

Як зазначають дослідники, найбільша з виявлених в Антарктиді гігантських вулканічних губок досягала приблизно 2 метрів у довжину. Однак раніше науковцям не доводилося спостерігати процес осідання або росту цих істот. Саме тому команда вирішила зосередитися на визначенні їхнього віку.

Згідно з отриманими результатами, вік однієї з губок становив приблизно 23 000 років, а максимальні оцінки свідчать про те, що гігантські вулканічні губки здатні жити до цього віку. Однак подальші дослідження показали, що такі оцінки можуть бути дещо завищеними.

У своєму дослідженні науковці застосували моделі зростання, які враховують як біологічні фактори, так і геологічні події. Співавторка роботи, морська біологиня та докторка Сюзанна Гатті, зазначає, що при аналізі таких тривалих періодів необхідно брати до уваги не лише біологічні аспекти, а й геологічні процеси.

Зокрема, коливання рівня моря, що відбувалися під час останнього льодовикового максимуму (LGM, приблизно 18 000–22 000 років тому), могли залишити середовище існування 2m-S. joubini "відкритим і сухим", оскільки в цей період рівень моря був на 105–130 метрів нижчим, ніж зараз. Виходячи з цього, можна припустити, що жоден морський безхребетний на шельфі моря Росса не може бути старшим за 15 000 років.

Отже, дослідники дійшли висновку, що гігантські вулканічні губки, найімовірніше, є одними з найдавніших тварин на планеті та мешкають в Антарктиді щонайменше 15 000 років.

Нагадаємо, раніше вчені показали істоту, що живе в океанах та відкладає 185 тисяч яєць за раз.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!