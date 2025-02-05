Володар океанів: вчені показали істоту, що відкладає 185 тисяч яєць за раз

У наш час, коли інформація поширюється з неймовірною швидкістю, все більше уваги привертає карцинізація – еволюційний процес, у результаті якого різні види набувають крабоподібної форми. Це породжує дискусії: чи можна вважати крабів вершиною еволюції?

Враховуючи їхню здатність до швидкого розмноження та активного поширення, особливо це стосується європейського зеленого краба, вони, ймовірно, наближаються до цієї точки. Про це пише IFLScience.

Європейський зелений краб (Carcinus maenas) є одним із найуспішніших інвазивних видів. Спочатку його природним середовищем були Атлантичний океан та Балтійське море, проте згодом він стрімко поширився по всьому світу, отримавши репутацію справжнього "суперхижака". Завдяки високій пристосовуваності, швидкому розмноженню та здатності виживати в різних умовах, цей вид став серйозною загрозою для екосистем. Всеїдність, стійкість до змін температури та солоності води, а також вражаюча плодючість (до 185 000 яєць за один виводок) роблять його ідеальним колонізатором нових територій.

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Однак їхньою головною перевагою є надзвичайно рухливі личинки. Щойно вилупившись, вони можуть дрейфувати у воді до двох місяців, що дає їм змогу долати великі відстані, особливо завдяки людській діяльності та морським перевезенням. Сучасні вантажні судна, набираючи й скидаючи баластну воду в портах, мимоволі розповсюджують мільйони личинок зеленого краба. Завдяки такому способу поширення ці ракоподібні легко проникають у нові екосистеми та швидко до них пристосовуються.

Масове поширення зелених крабів має серйозні наслідки для екосистем. Вони завдають шкоди водній рослинності, прискорюють ерозію ґрунтів і сприяють зміні клімату, руйнуючи природні середовища існування. Основними природними хижаками цих ракоподібних є видри, але чи здатні люди стати ще одним ефективним засобом контролю за їхньою популяцією?

Біолог Джо Роман запропонував ідею "інвазивної дієти" як метод контролю над небажаними видами. У той час як промислове тваринництво спричиняє дедалі більше екологічних проблем, використання інвазивних видів у харчуванні може стати як ефективним, так і екологічно безпечним рішенням. Адже саме людська діяльність часто сприяє їх поширенню – свідомо чи випадково ми транспортуємо цих істот на значні відстані, порушуючи природну рівновагу.

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Отже, якщо ми прагнемо зберегти біологічне різноманіття, варто усвідомити власну відповідальність і активно протидіяти інвазивним видам. Видалення чужорідних тварин із середовищ, де їм не місце, є одним із способів боротьби, але в деяких випадках це також може стати ефективним рішенням для забезпечення продовольчих потреб людства.

Як зазначається, зелений краб – далеко не єдиний інвазивний вид, що може стати частиною "інвазивної дієти". Наприклад, європейська рослина часникова гірчиця, яка активно поширюється за межами свого природного ареалу, вже знайшла застосування в кулінарії. Крім того, шеф-кухарі експериментують із приготуванням страв із крилатки – хижої риби, яка через людську безвідповідальність, зокрема випуск акваріумних тварин у відкриті води, заполонила морські екосистеми по всьому світу.

Нагадаємо, 300-кілограмові ссавці, яких не бачили понад 100 років, знову оселилися на батьківщині у Бразилії.

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