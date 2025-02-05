Найсамотніше створіння на планеті: вчені розкрили загадку 52-герцевого кита

Глибоко в океанських глибинах ховається безліч таємниць, які вчені намагаються розгадати десятиліттями. Однією з таких загадок є самотній поклик, що луною розноситься Тихим океаном вже багато років. Його особливість у тому, що він, імовірно, належить істоті, яка перебуває в повній самоті.

Про це розповів американський еволюційний біолог Скотт Треверс із Ратгерського університету у своїй колонці для Forbes. За його словами, цю істоту називають "52-герцовим китом" через частоту звуку, який вона видає. Це явище зацікавило морських біологів, океанографів і наукову спільноту. Про це пише Forbes.

Вперше унікальний поклик було зафіксовано наприкінці 1980-х років під час моніторингу Тихого океану, який проводили аналітики ВМС США. Вчених здивувала його частота — 52 герци, що значно вище за звуки, які видають відомі китоподібні. Зазвичай кити спілкуються у діапазоні від 15 до 25 герц, адже низькі звуки здатні поширюватися на сотні кілометрів. Проте 52-герцовий сигнал був надто структурованим, щоб вважати його випадковим шумом океану.

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Під час досліджень було виключено зубатих китів, а також встановлено, що цей поклик не належить кашалотам, косаткам або дельфінам, які спілкуються на значно вищих частотах. Висувалися різні теорії щодо природи цієї істоти. Деякі науковці припускали, що це може бути результат схрещування синього кита та фінвала, інші вважали, що кит має вокальну аномалію. Не виключалася й можливість, що це представник невідомого науці виду.

Незважаючи на розвиток технологій у сфері морських досліджень, загадку так і не вдалося розгадати. За понад три десятиліття стало відомо лише те, що цей поклик належить одній особині, а не групі китів. При цьому її міграційний маршрут схожий на шлях синіх і ластоногих китів. Однак вид, вік і точні розміри загадкової істоти залишаються невідомими.

Вчені побоюються, що таємницю "52-герцового кита" так і не вдасться розкрити. Його передбачувана тривалість життя може становити від 70 до 90 років, але є ймовірність, що ще наприкінці 1980-х аналітики ВМС США зафіксували поклик уже дорослої особини.

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