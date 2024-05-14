Ну всі про це знають: що робити з тюльпанами, які відцвіли
Тюльпани, чаруючи весняною красою, дарують нам свою пишність протягом 2-3 тижнів. А потім на грядках залишаються зів'ялі квіти та стебла. Багатьох садівників це ставить у глухий кут: що ж робити з цими "останками" краси? Про це пише ТСН.
Не поспішайте з радикальними заходами! Обрізати зів'ялі квіти та стебла тюльпанів одразу ж після цвітіння – категорично не можна. Це позбавить рослину можливості сформувати здорову цибулину та закласти квіткові бруньки для цвітіння наступного року.
Ваші дії:
- Дочекайтеся, коли пелюстки тюльпанів повністю обсипляться.
- Обережно видаліть квітконоси. Це допоможе рослині не витрачати сили на дозрівання насіння, а направити їх на зміцнення цибулини. Але обрізайте лише головку квітконоса, залишаючи стебло.
- Залиште зелене листя та стебла. Вони ще деякий час виконуватимуть важливу функцію – фотосинтез, забезпечуючи цибулину поживними речовинами.
- Продовжуйте поливати тюльпани помірно протягом 2-х тижнів після цвітіння. Це допоможе цибулині дозріти та накопичити необхідні ресурси на зиму.
- Підгодуйте зів'ялі тюльпани калійно-фосфорним добривом. Це стимулюватиме формування міцної цибулини та закладання квіткових бруньок.
Коли ж настане час прощатися з тюльпанами?
Лише коли листя та стебла повністю пожовтіють та легко відділяються від цибулини. Це буде сигналом про те, що цибулина дозріла і готова до зберігання.
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Пам'ятайте:
- Якщо листя міцно тримається за цибулину, значить, вона ще не до кінця дозріла. Не поспішайте з її викопуванням.
- Викопуйте тюльпани раз на 2-3 роки, найкраще це робити наприкінці липня – на початку серпня.
Зберігання цибулин тюльпанів:
- Обережно викопайте цибулини, не пошкоджуючи їх.
- Відокремте "дітки" (маленькі цибулинки) від центральної цибулини.
- Видаліть хворі та пошкоджені цибулини.
- Здорові цибулини обробіть розчином марганцівки для профілактики захворювань.
- Ретельно просушіть цибулини на відкритому повітрі, розклавши їх в один шар.
- Зберігайте підсушені цибулини в темному сухому приміщенні з температурою 23-25°. Потім поступово знижуйте температуру до 15-17°C.
- Наприкінці вересня – початку жовтня цибулини та "дітки" можна знову висадити у відкритий ґрунт.
Нагадаємо, ми вже писали,чим підживити тюльпани навесні.
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