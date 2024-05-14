Ну всі про це знають: що робити з тюльпанами, які відцвіли

Тюльпани, чаруючи весняною красою, дарують нам свою пишність протягом 2-3 тижнів. А потім на грядках залишаються зів'ялі квіти та стебла. Багатьох садівників це ставить у глухий кут: що ж робити з цими "останками" краси? Про це пише ТСН.

Не поспішайте з радикальними заходами! Обрізати зів'ялі квіти та стебла тюльпанів одразу ж після цвітіння – категорично не можна. Це позбавить рослину можливості сформувати здорову цибулину та закласти квіткові бруньки для цвітіння наступного року.

Ваші дії:

Дочекайтеся, коли пелюстки тюльпанів повністю обсипляться. Обережно видаліть квітконоси. Це допоможе рослині не витрачати сили на дозрівання насіння, а направити їх на зміцнення цибулини. Але обрізайте лише головку квітконоса, залишаючи стебло. Залиште зелене листя та стебла. Вони ще деякий час виконуватимуть важливу функцію – фотосинтез, забезпечуючи цибулину поживними речовинами. Продовжуйте поливати тюльпани помірно протягом 2-х тижнів після цвітіння. Це допоможе цибулині дозріти та накопичити необхідні ресурси на зиму. Підгодуйте зів'ялі тюльпани калійно-фосфорним добривом. Це стимулюватиме формування міцної цибулини та закладання квіткових бруньок.

Коли ж настане час прощатися з тюльпанами?

Лише коли листя та стебла повністю пожовтіють та легко відділяються від цибулини. Це буде сигналом про те, що цибулина дозріла і готова до зберігання.

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Пам'ятайте:

Якщо листя міцно тримається за цибулину, значить, вона ще не до кінця дозріла. Не поспішайте з її викопуванням.

Викопуйте тюльпани раз на 2-3 роки, найкраще це робити наприкінці липня – на початку серпня.

Зберігання цибулин тюльпанів:

Обережно викопайте цибулини, не пошкоджуючи їх. Відокремте "дітки" (маленькі цибулинки) від центральної цибулини. Видаліть хворі та пошкоджені цибулини. Здорові цибулини обробіть розчином марганцівки для профілактики захворювань. Ретельно просушіть цибулини на відкритому повітрі, розклавши їх в один шар. Зберігайте підсушені цибулини в темному сухому приміщенні з температурою 23-25°. Потім поступово знижуйте температуру до 15-17°C. Наприкінці вересня – початку жовтня цибулини та "дітки" можна знову висадити у відкритий ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали,чим підживити тюльпани навесні.

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