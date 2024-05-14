Ну все об этом знают: что делать с отцветшими тюльпанами

Тюльпаны, обаяя весенней красотой, дарят нам свое великолепие в течение 2-3 недель. А потом на грядках остаются увядшие цветы и стебли. Многих садоводов это ставит в тупик: что же делать с этими "останками" красоты? Об этом пишет ТСН.

Не торопитесь с радикальными мерами! Обрезать увядшие цветы и стебли тюльпанов сразу после цветения – категорически нельзя. Это лишит растение возможности сформировать здоровую луковицу и заложить цветочные почки для цветения в следующем году.

Ваши действия:

Дождитесь, когда лепестки тюльпанов полностью осыпаются. Осторожно удалите цветоносы. Это поможет растению не тратить силы на созревание семян, а направить их на укрепление луковицы. Но обрезайте только головку цветоноса, оставляя стебель. Оставьте зеленые листья и стебли. Они еще некоторое время будут выполнять важную функцию – фотосинтез, снабжая луковицу питательными веществами. Продолжайте поливать тюльпаны умеренно в течение 2-х недель после цветения. Это поможет луковице созреть и накопить необходимые ресурсы на зиму. Подкормите увядшие тюльпаны калийно-фосфорным удобрением. Это будет стимулировать формирование крепкой луковицы и закладывание цветочных почек.

Когда же придет время прощаться с тюльпанами?

Лишь когда листья и стебли полностью пожелтеют и легко отделяются от луковицы. Это будет сигналом о том, что луковица созрела и готова к хранению.

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Помните:

Если листья крепко держатся за луковицу, значит, она еще не до конца созрела. Не торопитесь с ее выкапыванием.

Выкапывайте тюльпаны раз в 2-3 года, лучше всего это делать в конце июля – начале августа.

Хранение луковиц тюльпанов:

Осторожно выкопайте луковицы, не повреждая их. Отделите "детки" (маленькие луковички) от центральной луковицы. Удалите больные и поврежденные луковицы. Здоровые луковицы обработайте раствором марганцовки для профилактики заболеваний. Тщательно просушите луковицы на открытом воздухе, разложив их в один слой. Храните подсушенные луковицы в сухом помещении с температурой 23-25°. Затем постепенно снижайте температуру до 15-17°C. В конце сентября – начале октября луковицы и "детки" можно снова высадить в открытую почву.

Напомним, мы уже писали, чем подкормить тюльпаны весной.

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