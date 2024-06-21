'Ні в якому разі': що не так з цим словосполученням

Часто ми неправильно перекладаємо вислови "в случае необходимости", "ни в коем случае" та "от случая к случаю". Мовознацець Олександр Авраменко роз'яснив, як уникнути цих помилок.

Коли ми хочемо перекласти російський вислів "в случае необходимости", часто вживаємо неправильний варіант "у випадку необхідності". Але це некоректно. Так само інші російські вислови нерідко перекладаються дослівно, що є великою помилкою.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко пояснив у своєму уроці, як правильно перекладати такі вислови та уникати помилок.

"Сьогодні поговоримо про слово "випадок", яке часто вживають не там, де потрібно. Наприклад, мовне кліше "у випадку необхідності" – це буквальний переклад російського "в случае необходимости". Правильний український відповідник – "у разі потреби" або "за потреби", – пояснив мовознавець.

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Він також зазначив, що поширений вислів "у більшості випадків" (від російського "в большинстве случаев") варто перекладати як "здебільшого" або "переважно".

Авраменко навів кілька прикладів правильного перекладу російських висловів:

російьке "ни в коем случае" – "у жодному разі",

"от случая к случаю" – "коли-не-коли", "вряди-годи".

"Отже, запам’ятайте кліше, в яких слово "випадок" зайве. Вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", – підсумував мовознавець.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, як замінити вислів "жесть" українською мовою.

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