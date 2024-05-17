Ні в якому разі не купуйте: названо топ-7 авто, які часто ламаються і дорогі в обслуговуванні

Придбання нового автомобіля — це завжди радісна подія. Однак, важливо не забувати про додаткові витрати, які несе за собою експлуатація такого авто. Ніхто не хоче витрачати всі свої заробітні кошти на технічне обслуговування та ремонт, особливо якщо мова йде про моделі, які мають велику популярність.

Згідно з даними, опублікованими виданням wawanesа, до списку увійшли моделі, які мають найвищу середню вартість обслуговування за десятирічний період, а також високу ймовірність необхідності проведення дорогих ремонтних робіт, які можуть коштувати понад 500 доларів.

RAM 2500-5500

RAM 2500-5500. Джерело: wikipedia RAM 2500-5500. Джерело: wikipedia

10-річні витрати на обслуговування: від $25,134 до $25,844.

Ризик капітального ремонту: 79%.

Великогабаритні пікапи RAM відомі своєю надійністю у важких завданнях, таких як буксирування та перевезення вантажів. Проте, вони лідирують за витратами на обслуговування серед усіх автомобілів.

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Ford F-250 — F550 Super Duty

Ford F-250 — F550 Super Duty. Джерело: wikipedia Ford F-250 — F550 Super Duty. Джерело: wikipedia

10-річні витрати на обслуговування: $14,841 – $15,479.

Ризик капітального ремонту: 44%.

Пікапи Ford серії F250 — F550 також входять до числа автомобілів з високими витратами на обслуговування, з середньою вартістю близько $15,000 за десятиліття.

Chevrolet Silverado 2500HD-3500HD

Chevrolet Silverado 2500HD-3500HD. Джерело: wikipedia Chevrolet Silverado 2500HD-3500HD. Джерело: wikipedia

10-річні витрати на обслуговування: 14,644 –14,686.

Ризик капітального ремонту: 43%.

Chevy Silverado вирізняється своїми потужними можливостями буксирування та перевезення, а також просторим і комфортабельним салоном, що забезпечує його популярність. Однак, власники часто стикаються з дрібними проблемами інформаційно-розважальної системи, а вартість обслуговування є дуже високою.

GMC Sierra 2500HD-3500HD

GMC Sierra 3500 HD. Джерело: wikipedia GMC Sierra 3500 HD. Джерело: wikipedia

10-річні витрати на обслуговування: $13,095.

Ризик капітального ремонту: 38%.

GMC Sierra 2500HD-3500HD представляє собою лінійку вантажних пікапів від General Motors, які славляться своєю міцністю та потужними двигунами для складних завдань. Незважаючи на це, вони вимагають значних витрат на обслуговування через щоденні високі навантаження на двигун, трансмісію та підвіску.

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Jeep Gladiator

Jeep Gladiator. Джерело: wikipedia Jeep Gladiator. Джерело: wikipedia

10-річні витрати на обслуговування: $11,803.

Ризик капітального ремонту: 36%.

Jeep Gladiator відомий своїми відмінними позашляховими характеристиками, а також комфортом та зручністю. За десятиліття витрати на обслуговування складають майже $12,000, з 36% шансом на необхідність капітального ремонту.

Ford Transit Cargo

Ford Transit Cargo. Джерело: wikipedia Ford Transit Cargo. Джерело: wikipedia

10-річні витрати на обслуговування: $11,701.

Ризик капітального ремонту: 35%.

Ford Transit Cargo — це комерційний фургон від Ford, призначений для перевезення вантажів. Він пропонує велику вантажопідйомність, різноманітність конфігурацій та адаптацію під різні завдання для бізнесу. Попри надійну конструкцію та ефективні двигуни, він має вразливості у трансмісії, яка може часто ламатися.

Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica. Джерело: wikipedia Chrysler Pacifica. Джерело: wikipedia

10-річні витрати на обслуговування: $10,620.

Ризик капітального ремонту: 32%.

Chrysler Pacifica — це мінівен, який славиться своїм комфортом, простором та передовими технологіями. Він пропонує розумні системи безпеки та зручності для пасажирів, а також доступний у гібридній версії. Проте, власники можуть зіткнутися з деякими серйозними проблемами, а витрати на регулярне технічне обслуговування та збої електроніки є доволі частим явищем.

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