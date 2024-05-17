Ни в коем случае не покупайте: назван топ-7 авто, которые часто ломаются и дорогие в обслуживании

Приобретение нового автомобиля - это всегда радостное событие. Однако, важно не забывать о дополнительных расходах, которые несет за собой эксплуатация такого авто. Никто не хочет тратить все свои заработные средства на техническое обслуживание и ремонт, особенно если речь идет о моделях, которые имеют большую популярность.

Согласно данным, опубликованным изданием wawanesа, в список вошли модели, которые имеют самую высокую среднюю стоимость обслуживания за десятилетний период, а также высокую вероятность необходимости проведения дорогостоящих ремонтных работ, которые могут стоить более 500 долларов.

RAM 2500-5500

RAM 2500-5500. Источник: wikipedia

10-летние расходы на обслуживание: от $25,134 до $25,844.

Риск капитального ремонта: 79%.

Крупногабаритные пикапы RAM известны своей надежностью в трудных задачах, таких как буксировка и перевозка грузов. Однако они лидируют по расходам на обслуживание среди всех автомобилей.

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Ford F-250 - F550 Super Duty

Ford F-250 - F550 Super Duty. Источник: wikipedia

10-летние расходы на обслуживание: $14,841 – $15,479.

Риск капитального ремонта: 44%.

Пикапы Ford серии F250 – F550 также входят в число автомобилей с высокими затратами на обслуживание, со средней стоимостью около $15,000 за десятилетие.

Chevrolet Silverado 2500HD-3500HD

Chevrolet Silverado 2500HD-3500HD. Источник: wikipedia

10-летние расходы по обслуживанию: 14,644 –14,686.

Риск капитального ремонта: 43%.

Chevy Silverado отличается мощными возможностями буксировки и перевозки, а также просторным и комфортабельным салоном, что обеспечивает его популярность. Однако, владельцы часто сталкиваются с мелкими проблемами информационно-развлекательной системы, а стоимость обслуживания очень высока.

GMC Sierra 2500HD-3500HD

GMC Sierra 3500 HD. Источник: wikipedia

10-летние расходы по обслуживанию: $13,095.

Риск капитального ремонта: 38%.

GMC Sierra 2500HD-3500HD представляет собой линейку грузовых пикапов от General Motors, которые славятся своей крепостью и мощными двигателями для сложных задач. Несмотря на это, они требуют значительных затрат на обслуживание из-за ежедневных высоких нагрузок на двигатель, трансмиссию и подвеску.

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Jeep Gladiator

Jeep Gladiator. Источник: wikipedia

10-летние расходы по обслуживанию: $11,803.

Риск капитального ремонта: 36%.

Jeep Gladiator известен своими отличными внедорожными характеристиками, а также комфортом и удобством. За десятилетие затраты на обслуживание составляют почти $12,000, с 36% шансом на необходимость капитального ремонта.

Ford Transit Cargo

Ford Transit Cargo. Источник: wikipedia

10-летние расходы на обслуживание: $11,701.

Риск капитального ремонта: 35%.

Ford Transit Cargo – это коммерческий фургон от Ford, предназначенный для перевозки грузов. Он предлагает большую грузоподъемность, разнообразие конфигураций и адаптацию под разные задачи для бизнеса. Несмотря на надежную конструкцию и эффективные двигатели, он имеет уязвимость в трансмиссии, которая может часто ломаться.

Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica. Источник: wikipedia

10-летние расходы на обслуживание: $10,620.

Риск капитального ремонта: 32%.

Chrysler Pacifica – это минивэн, славящийся своим комфортом, пространством и передовыми технологиями. Он предлагает разумные системы безопасности и удобства для пассажиров, а также доступны в гибридной версии. Тем не менее, владельцы могут столкнуться с некоторыми серьезными проблемами, а затраты на регулярное техническое обслуживание и сбои электроники довольно часто.

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