Названо топ-10 'євроблях', які найчастіше купують українці

Український ринок автомобілів активно збільшується за рахунок вживаних машин з-за кордону. Так, протягом квітня кількість транспортних засобів у країні зросла на понад 19,8 тисяч.

Найбільш популярною моделлю серед авто з пробігом залишається Volkswagen Golf. Про це пише "Укравтопром".

Відзначено, що протягом квітня 2024 року кількість автомобілів в Україні зросла на 19,8 тисячі одиниць завдяки ввезеним з-за кордону вживаним транспортним засобам. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зростання на 30% у реєстрації таких машин. Однак, ця цифра на 6% нижча, ніж показник попереднього місяця.

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У цьому сегменті ринку, бензинові автомобілі продовжують домінувати, займаючи 48% від загальної кількості. Далі рейтинг виглядає так:

дизельні – 24%;

електромобілі – 17%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

Серед автомобільних марок на вершині продовжує перебувати Volkswagen Golf. Список з 10 найкращих моделей місяця також включає:

VOLKSWAGEN Golf – 1106 од.;

RENAULT Megane – 916 од.;

SKODA Octavia – 732 од.;

VOLKSWAGEN Passat – 586 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 511 од.;

NISSAN Leaf – 497 од.;

NISSAN Rogue – 482 од.;

AUDI Q5 – 466 од.;

TESLA Model 3 – 414 од.;

AUDI A4 – 373 од.

У квітні середній вік авто, які отримали реєстрацію в Україні, становив близько 9,3 років.

Зі старту цього року, в країні була проведена реєстрація приблизно 75,4 тисячі вживаних легкових машин, що на 38% більше, ніж було зафіксовано у відповідний період торік.

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