Ніжне полуничне суфле: легкий десерт

Полуничне суфле

400 г полуничного пюре

20 г желатину (4 ч. л.)

100 мл води (1/2 склянки)

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

200 г грецького йогурту або вершкового сиру

100 мл вершків (жирністю 30-35%) (1/2 склянки)

Для декору:

свіжа полуниця

Приготуємо полуничне суфле:

Змішуємо холодну воду з желатином. Лишаємо желатинову масу при кімнатній температурі на 15 хвилин.

Полуницю можна використовувати свіжу або заморожену. Миємо та перебиваємо занурювальним блендером, нам потрібне полуничне пюре.

Переливаємо пюре у сотейник, доводимо до кипіння та варимо 2-3 хвилини.

Додаємо до пюре цукор, перемішуємо.

В гаряче пюре додаємо набряклу желатинову масу та перемішуємо.

Змішуємо вершковий сир з вершками до однорідної консистенції.

Об'єднуємо тепле пюре з вершковим сиром та вершками. Спочатку одну половину пюре, потім іншу.

Накриваємо масу харчовою плівкою "в контакт" та прибираємо в холодильник на 1 годину.

Збиваємо масу в чаші комбайну. Якщо пройшло 3-4 хвилини і вона не збільшується в об'ємі, значить вона не достатньо охолоджена. Потрібно поставити в морозильну камеру ще на 15 хвилин, потім продовжити збивати на високих обертах.

Маса має трішки збільшитись в об'ємі та стати повітряною.

Перекладаємо полуничне суфле в піали та декоруємо шматочками полуниці.

Готово! Усім смачного