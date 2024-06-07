Нежное клубничное суфле: легкий десерт
Клубничное суфле
400 г клубничного пюре
20 г желатина (4 ч. л.)
100 мл воды (1/2 стакана)
50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
200 г греческого йогурта или сливочного сыра
100 мл сливок (жирностью 30-35%) (1/2 стакана)
Для декора:
свежая клубника
Приготовим клубничное суфле:
Смешиваем холодную воду с желатином. Оставляем желатиновую массу при комнатной температуре на 15 минут.
Клубнику можно использовать свежую или замороженную. Моем и перебиваем погружным блендером, нам нужно клубничное пюре.
Переливаем пюре в сотейник, доводим до кипения и варим 2-3 минуты.
Добавляем в пюре сахар, перемешиваем.
В горячее пюре добавляем набухшую желатиновую массу и перемешиваем.
Смешиваем сливочный сыр со сливками до однородной консистенции.
Объединяем теплое пюре со сливочным сыром и сливками. Сначала одну половину пюре, затем другую.
Накрываем массу пищевой пленкой "в контакт" и убираем в холодильник на 1 час.
Взбиваем массу в чаше комбайна. Если прошло 3-4 минуты и она не увеличивается в объеме, значит она недостаточно охлаждена. Надо поставить в морозильную камеру еще на 15 минут, затем продолжить взбивать на высоких оборотах.
Масса должна немного увеличиться в объеме и стать воздушной.
Переводим клубничное суфле в пиалы и декорируем кусочками клубники.
Готово! Всем приятного аппетита.