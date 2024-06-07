Ніжне полуничне суфле: легкий десерт
Полуничне суфле
400 г полуничного пюре
20 г желатину (4 ч. л.)
100 мл води (1/2 склянки)
50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)
200 г грецького йогурту або вершкового сиру
100 мл вершків (жирністю 30-35%) (1/2 склянки)
Для декору:
свіжа полуниця
Приготуємо полуничне суфле:
Змішуємо холодну воду з желатином. Лишаємо желатинову масу при кімнатній температурі на 15 хвилин.
Полуницю можна використовувати свіжу або заморожену. Миємо та перебиваємо занурювальним блендером, нам потрібне полуничне пюре.
Переливаємо пюре у сотейник, доводимо до кипіння та варимо 2-3 хвилини.
Додаємо до пюре цукор, перемішуємо.
В гаряче пюре додаємо набряклу желатинову масу та перемішуємо.
Змішуємо вершковий сир з вершками до однорідної консистенції.
Об'єднуємо тепле пюре з вершковим сиром та вершками. Спочатку одну половину пюре, потім іншу.
Накриваємо масу харчовою плівкою "в контакт" та прибираємо в холодильник на 1 годину.
Збиваємо масу в чаші комбайну. Якщо пройшло 3-4 хвилини і вона не збільшується в об'ємі, значить вона не достатньо охолоджена. Потрібно поставити в морозильну камеру ще на 15 хвилин, потім продовжити збивати на високих обертах.
Маса має трішки збільшитись в об'ємі та стати повітряною.
Перекладаємо полуничне суфле в піали та декоруємо шматочками полуниці.
Готово! Усім смачного