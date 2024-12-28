Неймовірне відкриття в Тихому океані: вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів (відео)

Дослідницьке судно E/V Nautilus здійснило унікальне відкриття в глибинах Тихого океану. Науковцям вдалося зафіксувати на відео наутилуса палаванського – істоту, яка існує на нашій планеті ще з епохи динозаврів і майже не зазнала змін протягом мільйонів років.

Фахівці Ocean Exploration Trust (OET) вперше за 15 років досліджень натрапили на це унікальне створіння неподалік острова Палау. Про це пише видання Express.

"Перебувати на судні під час нашої першої зустрічі з цією твариною було просто неймовірно", – зазначив відеоінженер Джейкоб Оттавіані.

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Наутилус палаванський є головоногим молюском, близьким родичем восьминогів і кальмарів. Його вирізняє унікальна спіральна раковина з кількома газонаповненими камерами, які дозволяють регулювати плавучість. Цей вид називають "живою копалиною", адже він залишився майже незмінним протягом мільйонів років.

Наутилуси палаванські зазвичай мешкають на глибинах від 20 до 100 метрів, обираючи укриття серед каміння та коралів. Їх активність припадає на нічний час, коли вони піднімаються до мілководдя у пошуках їжі.

"Захоплююче зустріти тварину, будова тіла і поведінка якої майже не змінилися з часів динозаврів", – зазначила керівник експедиції Саманта Вішнак. Це відкриття дає науковцям можливість глибше дослідити еволюцію життя на планеті та сприяє збереженню рідкісних видів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

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