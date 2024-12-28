Невероятное открытие в Тихом океане: ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров (видео)

Исследовательское судно E/V Nautilus совершило уникальное открытие в глубинах Тихого океана. Ученым удалось зафиксировать на видео наутилуса палаванского – существо, которое существует на нашей планете еще с эпохи динозавров и почти не претерпело изменений в течение миллионов лет.

Специалисты Ocean Exploration Trust (OET) впервые за 15 лет исследований наткнулись на это уникальное создание недалеко от острова Палау. Об этом пишет издание Express.

"Находиться на судне во время нашей первой встречи с этим животным было просто невероятно", – отметил видеоинженер Джейкоб Оттавиани.

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Наутилус палаванский является головоногим моллюском, близким родственником осьминогов и кальмаров. Его отличает уникальная спиральная раковина с несколькими газонаполненными камерами, которые позволяют регулировать плавучесть. Этот вид называют "живым ископаемым", ведь он остался почти неизменным на протяжении миллионов лет.

Наутилусы палаванские обычно обитают на глубинах от 20 до 100 метров, выбирая укрытие среди камней и кораллов. Их активность приходится на ночное время, когда они поднимаются к мелководью в поисках пищи.

"Захватывающе встретить животное, строение тела и поведение которого почти не изменились со времен динозавров", – отметила руководитель экспедиции Саманта Вишнак. Это открытие дает ученым возможность глубже исследовать эволюцию жизни на планете и способствует сохранению редких видов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина обнаружил вблизи своего дома остатки мастодонта ледникового периода.

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