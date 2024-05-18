Не матимуть жодного ефекту: які лайфхаки по догляду за собою краще не застосовувати

Світ краси постійно пропонує нові поради та лайфхаки щодо догляду за обличчям. Деякі з них дійсно можуть бути корисними, але інші, в кращому випадку, не дають жодного результату, а в гіршому - можуть серйозно нашкодити вашій шкірі. Головний науковий співробітник Absolute Collagen доктор Дейв Рейлі розповів про деякі з них.

Ось кілька популярних б'юті-лайфхаків, яких слід уникати:

Чайні ложки для очей:

Прикладання холодних чайних ложок до очей для зменшення набряків та темних кіл може дати короткочасний ефект, але це небезпечний метод. Сильний холод негативно впливає на ніжну шкіру навколо очей, викликаючи подразнення та посилюючи проблему.

Альтернатива: Використовуйте спеціальний живильний крем для повік, який допоможе зняти набряки та покращити мікроциркуляцію.

Цукрові скраби:

Виготовлення домашніх скрабів з цукру та кокосової олії може здатися економним варіантом, але це може призвести до мікротравм шкіри. Цукринки, навіть дрібні, можуть подряпати та пошкодити епідерміс, викликаючи подразнення та висипання.

Альтернатива: Вибирайте скраби на основі кислот, які м'яко та ефективно відлущують шкіру, не травмуючи її.

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Зволоження

Зубна паста від прищів:

Нанесення зубної пасти на прищі може здаватися простим способом позбутися їх, але насправді це може погіршити ситуацію. Зубна паста містить агресивні інгредієнти, такі як перекис водню, сода, поверхнево-активні речовини та спирт, які сушать, дратують та пошкоджують шкіру, посилюючи запалення.

Альтернатива: Використовуйте спеціальні засоби для лікування акне, які містять саліцилову кислоту, бензоїл пероксид або інші активні компоненти, що борються з бактеріями та заспокоюють шкіру.

Лимонний сік для освітлення шкіри:

Лимонний сік багатий на вітамін С, але його висока кислотність робить його небезпечним для прямого нанесення на обличчя. Він може порушити рН-баланс шкіри, викликаючи подразнення, сухість, лущення та пошкодження шкірного бар'єру.

Альтернатива: Використовуйте освітлюючі сироватки або креми, які містять більш щадні та безпечні освітлюючі компоненти, такі як вітамін C, койєва кислота, арбутин або гліколева кислота.

Пам'ятайте, що догляд за шкірою - це індивідуальний процес. Не всі поради, які ви знайдете в Інтернеті, підходять вам. Перед використанням будь-яких нових продуктів або методів рекомендується проконсультуватися з дерматологом, щоб отримати професійну пораду та підібрати оптимальний режим догляду за вашою шкірою.

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