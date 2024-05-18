Нет никакого эффекта: какие лайфхаки по уходу за собой лучше не применять

Мир красоты постоянно предлагает новые советы и лайфхаки по уходу за лицом. Некоторые из них действительно могут быть полезны, но другие, в лучшем случае, не дают никакого результата, а в худшем – могут серьезно навредить вашей коже. Главный научный сотрудник Absolute Collagen доктор Дэйв Рэйли рассказал о некоторых из них.

Вот несколько популярных бьюти-лайфхаков, которых следует избегать:

Чайные ложки для глаз:

Приложение холодных чайных ложек к глазам для уменьшения отеков и темных кругов может дать кратковременный эффект, но это небезопасный метод. Сильный холод отрицательно влияет на нежную кожу вокруг глаз, вызывая раздражение и усугубляя проблему.

Альтернатива: Используйте специальный крем для век, который поможет снять отеки и улучшить микроциркуляцию.

Сахарные скрабы:

Изготовление домашних скрабов из сахара и кокосового масла может показаться экономным вариантом, но это может привести к микротравмам кожи. Сахарки, даже мелкие, могут поцарапать и повредить эпидермис, вызывая раздражение и сыпь.

Альтернатива: Выбирайте скрабы на основе кислот, мягко и эффективно отшелушивающих кожу, не травмируя ее.

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Увлажнение

Зубная паста от прыщей:

Нанесение зубной пасты на прыщи может казаться простым способом избавиться от них, но на самом деле это может усугубить ситуацию. Зубная паста содержит агрессивные ингредиенты, такие как перекись водорода, сода, поверхностно-активные вещества и спирт, которые сушат, раздражают и повреждают кожу, усиливая воспаление.

Альтернатива: Используйте специальные средства лечения акне, содержащие салициловую кислоту, бензоил пероксид или другие активные компоненты, борющиеся с бактериями и успокаивающие кожу.

Лимонный сок для осветления кожи:

Лимонный сок богат витамином С, но его высокая кислотность делает его опасным для прямого нанесения на лицо. Он может нарушить рН-баланс кожи, вызывая раздражение, сухость, шелушение и повреждение кожного барьера.

Альтернатива: Используйте осветительные сыворотки или кремы, содержащие более щадящие и безопасные осветительные компоненты, такие как витамин C, койевая кислота, арбутин или гликолевая кислота.

Помните, что уход за кожей – это индивидуальный процесс. Не все советы, которые вы найдете в Интернете, подходят вам. Перед использованием новых продуктов или методов рекомендуется проконсультироваться с дерматологом, чтобы получить профессиональный совет и подобрать оптимальный режим ухода за вашей кожей.

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