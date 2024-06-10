Не викидайте лимонну цедру: що з неї можна зробити

Після використання лимона на кухні залишається шкірка, яку не рідко викидають на смітник. UAportal підготує універсальні поради для використання лимонної цедри.

Кулінарія

Цукати з лимонної цедри – вишуканий спосіб приготування солодких та пікантних ласощів, яким можна насолоджуватися як самостійно, так і використовувати як начинку для десертів. Крім того, лимонну цедру можна використовувати для додавання пікантного смаку до домашніх салатних заправок, маринадів або соусів.

Косметичні процедури

Ефективним способом використання лимонної цедри є створення власного скрабу, який допомагає відлущувати відмерлі клітини шкіри, зменшує кількість прищів та освітлює шкіру. Крім того, додавання до домашньої маски для обличчя кількох крапель ефірної олії лимонної цедри дає різні переваги, такі як підвищення сяйва шкіри та досягнення рівного кольору обличчя.

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Олія та оцет на лимонній цедрі

Замочуючи лимонну шкірку в оливковій олії, можна створити смачну та ароматну основу для заправок, соусів та маринадів. Аналогічно настоювання оцту з лимонною цедрою дає гостру та яскраву приправу. Це буде добре поєднуватися з салатами, овочами-гриль та стравами з морепродуктів.

Створення ароматизаторів

Цедру можна поєднувати з іншими сушеними травами, квітами та спеціями, щоб створити унікальні та ароматні суміші. Вона допомагає усунути неприємні запахи та створює привабливу атмосферу у будь-якому приміщенні будинку.

Переваги чаю з лимонної цедри

Цедра містить високу концентрацію вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що підтримують імунітет та травлення. Натуральні олії, присутні в лимонній шкірці, надають чаю освіжаючий та заспокійливий смак, яким можна насолоджуватися як гарячим, так і холодним. Крім того, чай з лимонною цедрою діє як природний засіб від нудоти та допомагає знизити стрес та тривогу.

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