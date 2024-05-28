Мед из одуванчика: как приготовить и где хранить

Одуванчик полезнее ряда популярных продуктов. Пригодны к употреблению не только листья, но и цветы этого растения. Она содержит витамины А, С и К, фолиевую кислоту, кальций и калий.

Цветы одуванчика могут стать основой для ароматного меда. Этот рецепт не нуждается в 300-400 соцветиях, как многие рекомендуют. Для него будет достаточно 350 цветков, чтобы получить вкусный и тягучий мед.

Ингредиенты для меда из одуванчиков следующие: 350 соцветий одуванчика, килограмм сахара, 2 лимона и вода.

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Цветки одуванчика нужно промыть под душем. Залейте цветки водой так, чтобы он их только покрывал. Оставьте на 24 часа. Затем слейте настой. Добавьте к цветам 500 мл воды, сахар и нарезанные лимоны. Доведите до кипения на медленном огне. Варите 20-25 минут, пока варенье не загустеет и не станет похоже на мед.

Снимите варево с огня, процедите его через марлю. Поверните процеженное варенье на плиту и кипятите еще минуту. Готовый "мед" разлейте по стерилизованным банкам.

Для более насыщенного цвета можно добавить к варенью немного куркумы.

Хранить "мед" из одуванчиков нужно в прохладном темном месте. Он будет пригоден в течение шести месяцев.

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