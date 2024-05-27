Не лише красива квітка: що можна виготовити з півоній та як використати її у побуті
Півонія – не просто чарівна квітка з п'янким ароматом, це ще й цінна сировина для приготування смачних страв,корисних напоїв та косметичних засобів. З неї можна навіт приготувати варення чи зробити скраб для шкіри. Про це пише Главред.
Що робити з відцвілими півоніями?
Не поспішайте викидати ці дивовижні квіти! З них можна приготувати:
- Варення: неймовірно смачне і корисне, з пелюсток рожевих відтінків ароматних сортів.
- Сироп: чудова основа для коктейлів, пуншів, десертів.
- Чай: з цілющими властивостями, що допомагає при застуді та виводить шлаки.
- Скраб: цукровий або сольовий, для відлущування та зволоження шкіри.
- Насіння: багате на корисні речовини, використовується в кулінарії та як захисний амулет (за народними віруваннями).
Як приготувати варення з півоній:
Інгредієнти:
- 4 склянки очищених пелюсток півонії
- 3 склянки води
- 3 склянки цукру
- сік з половинки лимона
Інструкція:
- Промийте пелюстки, видаліть зелень і тичинки.
- Закип'ятіть воду.
- Залийте пелюстки окропом, накрийте рушником і залиште на ніч.
- Наступного ранку злийте воду, відіжміть пелюстки і викиньте.
- Додайте цукор до півонієвої води, доведіть до кипіння і варіть, поки цукор не розчиниться.
- Додайте лимонний сік, розлийте сироп по пляшечках і зберігайте в холодильнику.
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Як приготувати півонієвий чай:
Залийте кілька пелюсток півонії гарячою водою, дайте настоятися. Додайте за бажанням пелюстки троянд,шипшини. Пийте з медом або цукром.
Як використовувати насіння півоній:
- В якості приправи: для ароматизації м'яса.
- Сирим: вживати в їжу.
- Для виготовлення захисного амулета: нанизати на нитку і носити з собою.
Нагадаємо, ми вже писали, коли варто висаджувати півонії.
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