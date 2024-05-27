Не лише красива квітка: що можна виготовити з півоній та як використати її у побуті

Півонія – не просто чарівна квітка з п'янким ароматом, це ще й цінна сировина для приготування смачних страв,корисних напоїв та косметичних засобів. З неї можна навіт приготувати варення чи зробити скраб для шкіри. Про це пише Главред.

Що робити з відцвілими півоніями?

Не поспішайте викидати ці дивовижні квіти! З них можна приготувати:

Варення: неймовірно смачне і корисне, з пелюсток рожевих відтінків ароматних сортів.

неймовірно смачне і корисне, з пелюсток рожевих відтінків ароматних сортів. Сироп: чудова основа для коктейлів, пуншів, десертів.

чудова основа для коктейлів, пуншів, десертів. Чай: з цілющими властивостями, що допомагає при застуді та виводить шлаки.

з цілющими властивостями, що допомагає при застуді та виводить шлаки. Скраб: цукровий або сольовий, для відлущування та зволоження шкіри.

цукровий або сольовий, для відлущування та зволоження шкіри. Насіння: багате на корисні речовини, використовується в кулінарії та як захисний амулет (за народними віруваннями).

Як приготувати варення з півоній:

Інгредієнти:

4 склянки очищених пелюсток півонії

3 склянки води

3 склянки цукру

сік з половинки лимона

Інструкція:

Промийте пелюстки, видаліть зелень і тичинки. Закип'ятіть воду. Залийте пелюстки окропом, накрийте рушником і залиште на ніч. Наступного ранку злийте воду, відіжміть пелюстки і викиньте. Додайте цукор до півонієвої води, доведіть до кипіння і варіть, поки цукор не розчиниться. Додайте лимонний сік, розлийте сироп по пляшечках і зберігайте в холодильнику.

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Як приготувати півонієвий чай:

Залийте кілька пелюсток півонії гарячою водою, дайте настоятися. Додайте за бажанням пелюстки троянд,шипшини. Пийте з медом або цукром.

Як використовувати насіння півоній:

В якості приправи: для ароматизації м'яса.

для ароматизації м'яса. Сирим: вживати в їжу.

вживати в їжу. Для виготовлення захисного амулета: нанизати на нитку і носити з собою.

Нагадаємо, ми вже писали, коли варто висаджувати півонії.

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