Не только красивый цветок: что можно изготовить из пионов и как использовать его в быту
Пион – не просто волшебный цветок с опьяняющим ароматом, это еще и ценное сырье для приготовления вкусных блюд, полезных напитков и косметических средств. Из нее можно даже приготовить варенье или сделать скраб для кожи. Об этом пишет Главред.
Что делать с отцветшими пионами?
Не торопитесь выбрасывать эти удивительные цветы! Из них можно приготовить:
- Варенье: невероятно вкусное и полезное, из лепестков розовых оттенков ароматных сортов.
- Сироп: отличная основа для коктейлей, пуншей, десертов.
- Чай: с целебными свойствами, что помогает при простуде и выводит шлаки.
- Скраб: сахарный или солевой, для отшелушивания и увлажнения кожи.
- Семена: богаты полезными веществами, используются в кулинарии и как защитный амулет (по народным верованиям).
Как приготовить варенье из пионов:
Ингредиенты:
- 4 стакана очищенных лепестков пиона
- 3 стакана воды
- 3 стакана сахара
- сок из половинки лимона
Инструкция:
- Промойте лепестки, удалите зелень и тычинки.
- Вскипятите воду.
- Залейте лепестки кипятком, накройте полотенцем и оставьте на ночь.
- На следующее утро слейте воду, отожмите лепестки и выбросьте.
- Добавьте сахар к пионевой воде, доведите до кипения и варите, пока сахар не растворится.
- Добавьте лимонный сок, разлейте сироп по бутылочкам и храните в холодильнике.
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Как приготовить пионный чай:
Залейте несколько лепестков пиона горячей водой, дайте настояться. Добавьте по желанию лепестки роз, шиповника. Пейте с медом или сахаром.
Как использовать семена пионов:
- В качестве приправы: для ароматизации мяса.
- Сырым: употреблять в пищу.
- Для изготовления защитного амулета нанизать на нить и носить с собой.
Напомним, мы уже писали, когда стоит высаживать пионы.
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