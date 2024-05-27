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Не только красивый цветок: что можно изготовить из пионов и как использовать его в быту

Цихоцкая Мария

Не только красивый цветок: что можно изготовить из пионов и как использовать его в быту
Из нее можно даже приготовить варенье или сделать скраб для кожи.

Пион – не просто волшебный цветок с опьяняющим ароматом, это еще и ценное сырье для приготовления вкусных блюд, полезных напитков и косметических средств. Из нее можно даже приготовить варенье или сделать скраб для кожи. Об этом пишет Главред.

Что делать с отцветшими пионами?

Не торопитесь выбрасывать эти удивительные цветы! Из них можно приготовить:

  • Варенье: невероятно вкусное и полезное, из лепестков розовых оттенков ароматных сортов.
  • Сироп: отличная основа для коктейлей, пуншей, десертов.
  • Чай: с целебными свойствами, что помогает при простуде и выводит шлаки.
  • Скраб: сахарный или солевой, для отшелушивания и увлажнения кожи.
  • Семена: богаты полезными веществами, используются в кулинарии и как защитный амулет (по народным верованиям).

Как приготовить варенье из пионов:

Ингредиенты:

  • 4 стакана очищенных лепестков пиона
  • 3 стакана воды
  • 3 стакана сахара
  • сок из половинки лимона

Инструкция:

  1. Промойте лепестки, удалите зелень и тычинки.
  2. Вскипятите воду.
  3. Залейте лепестки кипятком, накройте полотенцем и оставьте на ночь.
  4. На следующее утро слейте воду, отожмите лепестки и выбросьте.
  5. Добавьте сахар к пионевой воде, доведите до кипения и варите, пока сахар не растворится.
  6. Добавьте лимонный сок, разлейте сироп по бутылочкам и храните в холодильнике.

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Как приготовить пионный чай:

Залейте несколько лепестков пиона горячей водой, дайте настояться. Добавьте по желанию лепестки роз, шиповника. Пейте с медом или сахаром.

Как использовать семена пионов:

  • В качестве приправы: для ароматизации мяса.
  • Сырым: употреблять в пищу.
  • Для изготовления защитного амулета нанизать на нить и носить с собой.

Напомним, мы уже писали, когда стоит высаживать пионы.

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