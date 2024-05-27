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Соціум

Не лише красива квітка: що можна виготовити з півоній та як використати її у побуті

Ціхоцька Марія

Не лише красива квітка: що можна виготовити з півоній та як використати її у побуті
З неї можна навіт приготувати варення чи зробити скраб для шкіри

Півонія – не просто чарівна квітка з п'янким ароматом, це ще й цінна сировина для приготування смачних страв,корисних напоїв та косметичних засобів. З неї можна навіт приготувати варення чи зробити скраб для шкіри. Про це пише Главред.

Що робити з відцвілими півоніями?

Не поспішайте викидати ці дивовижні квіти! З них можна приготувати:

  • Варення: неймовірно смачне і корисне, з пелюсток рожевих відтінків ароматних сортів.
  • Сироп: чудова основа для коктейлів, пуншів, десертів.
  • Чай: з цілющими властивостями, що допомагає при застуді та виводить шлаки.
  • Скраб: цукровий або сольовий, для відлущування та зволоження шкіри.
  • Насіння: багате на корисні речовини, використовується в кулінарії та як захисний амулет (за народними віруваннями).

Як приготувати варення з півоній:

Інгредієнти:

  • 4 склянки очищених пелюсток півонії
  • 3 склянки води
  • 3 склянки цукру
  • сік з половинки лимона

Інструкція:

  1. Промийте пелюстки, видаліть зелень і тичинки.
  2. Закип'ятіть воду.
  3. Залийте пелюстки окропом, накрийте рушником і залиште на ніч.
  4. Наступного ранку злийте воду, відіжміть пелюстки і викиньте.
  5. Додайте цукор до півонієвої води, доведіть до кипіння і варіть, поки цукор не розчиниться.
  6. Додайте лимонний сік, розлийте сироп по пляшечках і зберігайте в холодильнику.

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Як приготувати півонієвий чай:

Залийте кілька пелюсток півонії гарячою водою, дайте настоятися. Додайте за бажанням пелюстки троянд,шипшини. Пийте з медом або цукром.

Як використовувати насіння півоній:

  • В якості приправи: для ароматизації м'яса.
  • Сирим: вживати в їжу.
  • Для виготовлення захисного амулета: нанизати на нитку і носити з собою.

Нагадаємо, ми вже писали, коли варто висаджувати півонії.

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