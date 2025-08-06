Не така, як у легендах: науковці показали, як насправді виглядала жінка, яку століттями вважали еталоном краси

Агнеса Сорель, перша офіційна фаворитка французького короля Карла VII, вже давно увійшла в історію як символ жіночої вроди епохи Середньовіччя. Сучасні науковці вирішили проаналізувати її зовнішність, відійшовши від поетичних описів минулих століть.

Команда дослідників створила цифрову 3D-реконструкцію її обличчя – й отриманий образ виявився зовсім не таким, як уявляли раніше. Про це повідомляє видання "Успіх"

Агнеса Сорель увійшла в історію не лише як кохана короля, а й як справжня ікона стилю свого часу. Її зовнішність – високий зріст, бліда шкіра, світле волосся та яскраво-блакитні очі – справляли сильне враження на оточення. Її сміливі наряди з глибокими декольте не лише шокували двір, а й започаткували новий канон жіночої краси. Її образ став джерелом натхнення не лише для сучасників, а й для митців, серед яких – Жан Фуке, який зобразив її риси в образі Богоматері.

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Однак достовірність старовинних зображень Сорель довгий час залишалася під питанням. Щоб з'ясувати, як виглядала ця легендарна жінка насправді, у 2014 році група міжнародних дослідників під керівництвом судово-медичного спеціаліста Філіпа Шарльє та 3D-художника Філіпа Фроша провела цифрову реконструкцію її обличчя. Основою для моделі став череп Агнеси, який зберігся після відкриття її поховання у 2005 році в межах реставраційних робіт.

Після обробки зібраних даних науковці представили 3D-відтворення зовнішності Агнеси Сорель – з делікатними рисами, чітко окресленими очима та високим чолом. Хоча нове зображення не таке ідеалізоване, як на картинах тієї епохи, воно зберігає подібність до історичних описів. Реконструйоване обличчя також нагадує посмертну статую на її надгробку в абатстві Лош, що лише підтверджує достовірність роботи.

Агнеса Сорель. Джерело: Wikimedia Агнеса Сорель. Джерело: Wikimedia

Цей проєкт став не лише вагомим науковим досягненням, а й важливою культурною подією. Завдяки йому вдалося наблизитись до реальної зовнішності жінки, яку протягом століть зображували майже як міф.

Результати реконструкції доводять: уявлення про красу змінюються залежно від часу. Проте значення Агнеси виходить далеко за межі її зовнішності – вона вплинула на становище жінок при королівському дворі, надихала самого монарха й залишила помітний слід у культурному та політичному житті. Її постать – доказ того, як жінка в умовах жорстких середньовічних норм могла стати фігурою, що формувала хід історії.

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