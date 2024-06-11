Не просто кровопивці: біолог пояснив, як комарі обирають своїх жертв

Ви коли-небудь ставили собі питання, чому комарі обирають жертву саме вас, а не вашого партнера? Чи може це бути пов’язано зі смаком вашої крові або її групою?

Науковці вже давно намагаються знайти відповідь на це запитання. Одна з теорій, яка пояснює, чому деякі люди менш привабливі для комарів, пов’язана з групою крові. Дослідження, проведене в Китаї, показало, що особи з першою групою крові частіше стають жертвами комарів. Це пов’язано з тим, що людина випромінює певні хімічні сигнали, які вказують на її групу крові, розповідає RadioClub.

Існує також більш незвичайна гіпотеза, що комарі можуть визначати товщину шкіри та жировий шар за допомогою інфрачервоного випромінювання, вибираючи тих, у кого кровоносні судини розташовані ближче до поверхні шкіри.

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Інші вважають, що комарів може відштовхувати певний аромат шкіри, наприклад, від часнику, цибулі або яблучного оцту.

Проте Річард Халфпенні, біолог зі Стаффордширського університету, вважає, що ці фактори можуть мати лише незначний вплив. На його думку, основну роль відіграє природна мікрофлора шкіри.

Комарі спочатку реагують на вуглекислий газ, який ми видихаємо, оскільки це є індикатором потенційної жертви. Потім вони "сканують" мікрофлору шкіри, яка складається з безлічі непатогенних бактерій та грибків, що зосереджені у порах та волосяних фолікулах. Ці мікроорганізми виробляють унікальний запах, який може приваблювати або відлякувати комарів.

На кожному квадратному сантиметрі шкіри може жити до мільйона бактерій, які формують унікальний запах кожної людини. Цей запах може змінюватися залежно від багатьох факторів, включаючи місце проживання, дієту, засоби гігієни та одяг.

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Незважаючи на те, що вчені вже багато з’ясували про вибір комарами своїх жертв, досі залишається невідомим, як саме має бути складена мікрофлора шкіри, щоб вона приваблювала комарів.

Дослідження тривають, і науковці сподіваються виявити таємницю смакових переваг комарів, щоб знайти способи уникнення їх укусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені виявили складові запаху людей, які найбільше приваблюють комарів.

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