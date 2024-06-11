Не просто кровопийцы: биолог объяснил, как комары выбирают своих жертв

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему комары выбирают жертву именно вас, а не вашего партнера? Может быть это связано со вкусом вашей крови или ее группой?

Ученые уже давно пытаются найти ответ на этот вопрос. Одна из теорий, объясняющая, почему некоторые люди менее привлекательны для комаров, связана с группой крови. Исследование, проведенное в Китае, показало, что люди с первой группой крови чаще становятся жертвами комаров. Это связано с тем, что человек излучает определенные химические сигналы, указывающие на его группу крови, рассказывает RadioClub.

Существует также более необычная гипотеза, что комары могут определять толщину кожи и жировой слой с помощью инфракрасного излучения, выбирая тех, у кого кровеносные сосуды расположены ближе к поверхности кожи.

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Другие считают, что комаров может отталкивать аромат кожи, например, от чеснока, лука или яблочного уксуса.

Однако Ричард Халфпэнни, биолог из Стаффордширского университета, считает, что эти факторы могут оказать лишь незначительное влияние. По его мнению, основную роль играет природная микрофлора кожи.

Комары сначала реагируют на углекислый газ, который мы выдыхаем, поскольку это индикатор потенциальной жертвы. Затем они "сканируют" микрофлору кожи, которая состоит из множества непатогенных бактерий и грибков, сосредоточенных в порах и волосяных фолликулах. Эти микроорганизмы производят уникальный запах, который может привлекать или отпугивать комаров.

На каждом квадратном сантиметре кожи может жить до миллиона бактерий, формирующих уникальный запах каждого человека. Этот запах может изменяться в зависимости от многих факторов, включая место жительства, диету, средства гигиены и одежду.

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Несмотря на то, что ученые уже многое выяснили о выборе комарами своих жертв, до сих пор остается неизвестным, как именно должна быть составлена микрофлора кожи, чтобы она привлекала комаров.

Исследования продолжаются, и учёные надеются выявить тайну вкусовых предпочтений комаров, чтобы найти способы избегания их укусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили составляющие запаха людей, наиболее привлекающих комаров.

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