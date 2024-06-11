Не 'Наташа' і не 'Даша': як насправді українською звучать русифіковані жіночі імена

Ольга Васильєва, редакторка, поділилася важливими рекомендаціями щодо правильного вживання українізованих жіночих імен, які були спотворені під впливом російської мови.

Українська мова зазнала значного впливу з боку російської культури, що призвело до того, що багато хто з нас навіть не усвідомлює, що в повсякденному житті використовує русифіковані версії імен. Спробуйте перевірити себе.

Як приклад, Васильєва привела ім’я свого чоловіка, яке його бабуся на Полтавщині вимовляла в суржиковій формі. Аналогічні помилки можливі і з жіночими іменами, особливо з такими, які є широко поширеними в Україні:

Олена замість Лєни чи Альони;

замість Лєни чи Альони; Христина замість Крістіни;

замість Крістіни; Ганнуся , Ганя , Ганця замість Анюти;

, , замість Анюти; Ксеня замість Ксюші;

замість Ксюші; Іринка, Іруся, Оринка, Орися замість Іріші;

замість Іріші; Катря, Катруся, Катеринка замість Катюші;

замість Катюші; Даруся, Даринка, Дара, Дарця замість Даші;

замість Даші; Марічка, Маруся, Марійка замість Маші;

замість Маші; Ната, Наталя, Наталка замість Наташі.

Можна погодитися, що в українській мові ці імена звучать більш ніжно та м’яко. Це чудовий час, щоб відмовитися від впливу російської культури та повернутися до коріння своєї української ідентичності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, Авраменко поділився правилами коректного звертання до імені Олег.

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