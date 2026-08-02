Не кругла: NASA показали, як насправді виглядає наша планета з космосу (фото)

NASA оприлюднило нову візуалізацію геоїда — наукової моделі форми Землі. На опублікованому в соцмережі X відео планета виглядає не як ідеальна куля чи еліпсоїд, а більше нагадує нерівну картоплину з виступами та западинами.

Як пояснює as.com, це зображення не демонструє реальну фізичну форму Землі. Геоїд є моделлю, яка показує, якою була б поверхня світового океану, якби на неї впливала виключно сила тяжіння — без урахування припливів, течій і вітру.

Нерівності, помітні на моделі, пов’язані з неоднорідною будовою надр планети. У місцях, де зосереджені щільніші породи або великі маси магми, сила тяжіння дещо вища, тому утворюються своєрідні гравітаційні "підвищення". Натомість у ділянках із меншою щільністю речовини виникають гравітаційні "западини", де тяжіння трохи слабше.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Щоб зробити ці відмінності помітними, фахівці NASA збільшили їх приблизно у 10 тисяч разів. Насправді ж перепади висоти геоїда становлять лише кілька десятків метрів і не можуть бути помічені без спеціальних вимірювань.

За допомогою цієї моделі науковці визначили, що найвища точка гравітаційного поля Землі розташована поблизу Ісландії — тут геоїд піднімається приблизно на 85 метрів над середнім рівнем. Найнижча точка знаходиться на південь від Індії, де поверхня геоїда опускається приблизно на 106 метрів нижче середнього значення.

На відміну від геоїда, більшість сучасних карт створюють на основі еліпсоїда — спрощеної математичної моделі Землі, яка значно полегшує картографування та геодезичні розрахунки.

Водночас саме геоїд дає найточніше уявлення про розподіл гравітації на планеті. Ці дані використовують для вдосконалення топографічних вимірювань, роботи супутникових навігаційних систем і високоточного позиціонування.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!