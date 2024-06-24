Народні прикмети: як номерні знаки впливають на удачу за кермом

Коли справа доходить до покупки автомобіля, деякі водії вірять, що цифри на номері можуть вплинути на їхню долю. UAportal зібрав народні прикмети, пов'язані з номерами автомобілів.

Нещасливі числа

Згідно з повір'ями, у сфері автомобільних номерів є цифри, які приваблюють негативну енергію та потенційні нещастя. Шістка здавна асоціюється з дияволом, а комбінація з трьох чисел вважається особливо небезпечною, що несе в собі руйнівну енергію.

Дев'ятка також вважається ризикованою, що спонукає до обережності під час її вибору. Дванадцять має історичне та релігійне значення (12 апостолів у Біблії), тоді як 13 має диявольську та руйнівну енергію. Тому краще уникати цього числа під час персоналізації номерного знака.

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Щасливі числа

П'ять, загальновизнане щасливе число, передає оптимізм та позитивні обставини. Сім займає особливе місце, оскільки означає божественне творіння. У Біблії наголошується, що Бог створив Землю за таку кількість днів, що робить сімку дуже сприятливим символом.

Вісімка, що нагадує символ нескінченності, має властивості влади і вважається знаком перемоги. Тому багато хто вважає його щасливим при виборі номера свого автомобіля.

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