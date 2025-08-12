На території Мексики знайшли загублене місто майя: чим унікальне

Майя залишили після себе безліч загадок, і з кожним роком вони стають ще численнішими. Нещодавно в Мексиці вчені знайшли нове давнє місто цієї цивілізації — Сак-Бахлан, яке, ймовірно, стало останнім прихистком повстанців майя, що понад століття чинили опір іспанському завоюванню. Відкриття здійснила міжнародна команда археологів під керівництвом американця Брента Вудфілла та японця Юко Шираторі.

Про це пише Arkeonews. Знахідка пролила світло на маловідому групу майя — лакандон-чольті, яка зберігала незалежність ще довгий час після падіння столиці Лакам-Тун у 1586 році. Місто вдалося виявити завдяки дослідженню Хосуе Лосада Толедо з Національного інституту антропології та історії Мексики. Він створив прогнозну модель на основі географічних інформаційних систем, спираючись на історичні джерела, зокрема листи іспанського ченця Дієго де Ріваса XVII століття. У них описувався маршрут подорожі до Сак-Бахлана наприкінці XVII століття: чотири дні пішки, потім два дні на каное річкою Лакантун до місця злиття з Пасьоном.

Читайте також: Археологи виявили в Мілані рештки людини, яка жила у 13 столітті: померла страшною смертю

Відновивши цей шлях у програмі ArcGIS Pro з урахуванням рельєфу, водойм та рослинності, дослідник окреслив зону пошуку в районі річок Джатате та Іскан, у глибині біосферного заповідника Монтес-Асулес поблизу кордону Мексики з Гватемалою. Експедиція, що повторювала складнощі мандрівок XIX століття, але з використанням супутникового інтернету та сучасних інструментів, виявила архітектурні залишки, які збігаються з описами Сак-Бахлана у колоніальних джерелах.

Знайдене поселення внесли до Національного реєстру археологічних та історичних пам’яток під назвою Sol y Paraíso. Probablemente Sak-Bahlá. Нині на місці створено карту та проведено перші розкопки, що мають допомогти встановити час заселення міста.

Раніше ми розповідали, що у Перу виявили розкішну гробницю знатної жінки віком 5000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!