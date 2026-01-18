На території Німеччини виявили масове поховання 14 століття: чим унікальне (фото)

Вчені вперше виявили масове поховання жертв Чорної смерті в Європі завдяки систематичному поєднанню історичних документів, геофізичних методів та аналізу осаду. Знахідка розташована поблизу покинутого села Нойзес, за кілька кілометрів від Ерфурта (Тюрінгія, Німеччина).

Дослідження проводили фахівці Лейпцизького університету разом з Інститутом історії та культури Східної Європи імені Лейбніца та Центром екологічних досліджень імені Гельмгольца. Результати опубліковано в журналі PLOS One. Про це пише Phys.org.

Як шукали та що знайшли

Історичні хроніки XIV століття згадують, що під час спалаху чуми 1350 року в Ерфурті близько 12 000 людей поховали в 11 великих ямах за межами міста. Точне місце цих поховань залишалося невідомим понад 670 років.

Команда використала:

середньовічні письмові джерела;

геофізичні вимірювання (електричний опір ґрунту);

буріння та відбір проб осаду.

У результаті виявили велику підземну структуру розміром приблизно 10 × 15 метрів і глибиною 3,5 метра. Осади всередині були сильно перемішані та містили фрагменти людських кісток. Радіовуглецеве датування підтвердило: останки походять саме з XIV століття — періоду Чорної смерті.

"Наші дані дозволяють стверджувати, що ми знайшли одну з масових могил, описаних в Ерфуртських хроніках. Остаточне підтвердження потребує повноцінних археологічних розкопок", — пояснив доктор Міхаель Хайн з Лейпцизького університету.

Чому саме тут, а не ближче до міста

Поховання розмістили в сухій зоні родючих чорноземних ґрунтів на краю долини річки Гера. Вологі ґрунти заплави навмисно уникали: за середньовічними уявленнями про міазми (шкідливі випари від померлих), вологі місця вважалися небезпечнішими для поширення хвороби. Це узгоджується з теорією міазмів, яка панувала в Європі XIV століття, а також з практичними та юридичними обмеженнями на поховання всередині міських стін.

Значення знахідки

Підтверджені масові поховання жертв Чорної смерті в Європі — надзвичайна рідкість. На весь континент відомо менше десяти таких місць. Знахідка біля Ерфурта стала першим, виявленим саме завдяки цілеспрямованому науковому пошуку, а не випадково.

Це місце додає важливих деталей до середньовічної історії регіону, який у 2023 році отримав статус об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

