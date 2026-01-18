На территории Германии обнаружили массовое захоронение 14 века: чем уникален (фото)

Ученые впервые обнаружили массовое захоронение жертв Черной смерти в Европе благодаря систематическому сочетанию исторических документов, геофизическим методам и анализу осадка. Находка расположена вблизи заброшенной деревни Нойзес, в нескольких километрах от Эрфурта (Тюрингия, Германия).

Исследование проводили специалисты Лейпцигского университета вместе с Институтом истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница и Центром экологических исследований Гельмгольца. Результаты были опубликованы в журнале PLOS One. Об этом пишет Phys.org.

Как искали и что нашли

Исторические хроники XIV века вспоминают, что во время вспышки чумы 1350 в Эрфурте около 12 000 человек похоронили в 11 больших ямах за пределами города. Точное место этих захоронений оставалось неизвестным более 670 лет.

Команда использовала:

средневековые письменные источники;

геофизические измерения (электрическое сопротивление почвы);

бурение и отбор проб осадка.

В результате обнаружили обширную подземную структуру размером примерно 10×15 метров и глубиной 3,5 метра. Осадки внутри были сильно перемешаны и содержали фрагменты человеческих костей. Радиоуглеродная датировка подтвердила: останки происходят именно с XIV века — периода Черной смерти.

"Наши данные позволяют утверждать, что мы обнаружили одну из массовых могил, описанных в Эрфуртских хрониках. Окончательное подтверждение нуждается в полноценных археологических раскопках", — объяснил доктор Михаэль Хайн из Лейпцигского университета.

Почему именно здесь, а не ближе к городу

Погребение разместили в сухой зоне плодородных черноземных почв на краю долины реки Гера. Влажные почвы поймы намеренно избегали: по средневековым представлениям о миазмах (вредные испарения от умерших), влажные места считались более опасными для распространения болезни. Это согласуется с теорией миазмов, царившей в Европе XIV века, а также с практическими и юридическими ограничениями на погребение внутри городских стен.

Значение находки

Подтвержденные массовые захоронения жертв Черной смерти в Европе – чрезвычайная редкость. На весь континент известно менее десятка таких мест. Находка у Эрфурта стала первой, обнаруженной именно благодаря целенаправленному научному поиску, а не случайно.

Это место добавляет важные детали к средневековой истории региона, который в 2023 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

